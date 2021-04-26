Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklar 23 Nisan’ı Buray konseriyle kutladı!

LamON9 Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen, "Hadi Biraz Eğlenelim Çocuklar!" projesine tüm kalbiyle destek veren değerli sanatçı Buray'ın güzel sesi ve şahane şarkılarıyla birlikte aynı anda 1.000+ çocuk ekran başındaydı.

LAMON9, İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARI İÇİN PLANLADIĞI PROJELERLE YOLA DEVAM EDİYOR…

LamON9 / Uzunca yıllar farklı sektörlerde çalışmış, amatör ruhlarındaki heyecanı koruyarak profesyonel hayatlarına devam etmekte olan, reklam ve pazarlama alanlarında uzman iş kadınları tarafından kurulan LamOn9, bilhassa desteğe ihtiyacı olan çocukların gelişimini destekleyecek farklı kategorilerde birçok proje tasarladı ve heyecanla hayata geçirmek üzere kolları sıvadı…

Proje Sayfası : https://www.lamon9.org/hadi-biraz-eglenelim-cocuklar/