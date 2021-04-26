Yarışmalarla ün kazanıp albüm çıkarmıştı! Yasin Obuz sesi beğenilmeyince çıldırdı... Takipçisini şikayet etti!

'HER ÖNÜNE GELEN ŞARKICI OLUYOR'

Müzik albümü çıkardıktan sonra kendisini sosyal medyadan takip eden bir hayranının 'Her önüne gelen şarkıcı oluyor. Yasin sesin b.. gibi' şeklindeki yorumuna sinirlenen Obuz savcılığa suç duyrusunda bulundu. Yasin Obuz tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Gökhan D., isimli bir sosyal medya kullanıcısının hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.