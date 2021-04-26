Yarışmalarla ün kazanıp albüm çıkarmıştı! Yasin Obuz sesi beğenilmeyince çıldırdı... Takipçisini şikayet etti!

Çeşitli yarışma programlarına katıldıktan sonra albüm çıkararak ün kazanan Yasin Obuz, sosyal medya üzerinden yaynladığı hakaret ve küfürlerden dolayı uzun bir süre gündemden düşmemişti. Yarışmaya katıldığı takım arkadaşlarıyla girdiği polemikler ve ardından çıkardığı albümle 1,2 milyon takipçiye ulaşan Yasin Obuz takipçilerinden gelen eleştirilere tahhammül edemedi.
'HER ÖNÜNE GELEN ŞARKICI OLUYOR'
Müzik albümü çıkardıktan sonra kendisini sosyal medyadan takip eden bir hayranının 'Her önüne gelen şarkıcı oluyor. Yasin sesin b.. gibi' şeklindeki yorumuna sinirlenen Obuz savcılığa suç duyrusunda bulundu. Yasin Obuz tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Gökhan D., isimli bir sosyal medya kullanıcısının hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ HAKARETLERDE BULUNDU
Yasin Obuz şikayet dilekçesinin devamında Gökhan D.'nin sosyal medya üzerinden hakkında yaptığı yorumlarda ağır hakaretlerde bulunduğunu, yapılan hakaretlerden dolayı küçük düşürüldüğünü bu nedenle cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
HAKARET YOK AĞIR ELEŞTİŞTİRİ VAR
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şikayete konu incelediği yorumlarda hakaret suçunu oluşturacak fiillerin bulunmadığını tespit etti. Savcılık soruşturma sonunda söz konusu yorumların Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarınca ağır eleştiri sınrıları içerisinde kaldığını ifade ederek dosyaya takipsizlik verdi.