Doktor olduğunu unutan ‘Ümit’ seyirciyi şoke etti

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlanan 93'üncü bölümünün final sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyetini yitirdi ve bir ağaca çarptı! Aşkından gözünü kör eden Ümit, başını direksiyona vuran Züleyha'yı görmesine rağmen ona yardım etmedi. Doktor olduğunu bir an unutup, üstelik Züleyha'nın hamile olduğunu bile bile, kaza yerinde ona acil müdahalede bulunmadı. Ümit'in bu tavrı, sosyal medyada izleyiciler tarafından 'Ümit, Hipokrat yeminini unuttu!' şeklinde yorumlandı.