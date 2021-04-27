Ece Erken o sözlerin peşini bırakmadı! Ece Erken'den Reynmen'e dava!

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş geçtiğimiz yıl Ramazan ayında çekildiği iddia edilen, cama çıkarak ezan okuduğu görüntüleri, "Ezan okunuyor mu diye bakmaya çıktı" notuyla paylaşınca; 'ezanla dalga geçtiği' gerekçesiyle eleştirilmişti.
''UCUZSUNUZ''
Sunucu Ece Erken ve Bircan Bali, televizyonda yayınlanan bir magazin programında Reynmen'in ezan paylaşımı hakkında yorumlarda bulunmuş hatta İlahiyatçı Arif Arslan, programa bağlanarak ünlü fenomen için, "Dinden çıktı" açıklamasını yapmıştı. Konuyla alakalı olarak Reynmen kendisini eleştiren ikili hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulununca taraflar iyice gerilmişti. Reynmen o paylaşımında 'Bitmek bilmedi karalama çalışmalarınız, Leşsiniz, Ucuzsunuz'' ifadelerine yer vermişti.
AÇIKLAMA YAPTI
Daha sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü fenomen, "İnsanların değerlerini hiçe sayacaksınız, onların hayatlarını, özel hayatlarını istediğiniz gibi konuşabilme hakkına ve hürriyetine sahip olduğunuzu zannedeceksiniz! Sordukları zaman bu işten para kazanıyorum diyeceksiniz. Vasfınız ne sizin? Tam olarak vasfınız ne yani?" sözlerini sarf etmişti.
'ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM'
Açıklamasına devam eden Reynmen "İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda! Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. 'Tövbe'." demişti.
'DAVA AÇACAĞIZ'
Reynmen'in bu sözlerinin ardından kendisine Ece Erken ve Bircan Bali'den de cevap gecikmemişti. Ece Erken, "Daha önce Reynmen ile konuşmalarıma baktım, 'Ablacım, ablacım, ablacım' diyordu. "Senin yaşın kadar benim televizyon geçmişim var" diyen Erken, 'Kendisinin, Bircan Bali'nin ve kanalın Reynmen'e ayrı ayrı maddi-manevi tazminat davası açacağını' söylemişti.
5 BİN LİRALIK
Ece Erken herekete geçti. Kendisine 'Leşsiniz, Ucuzsunuz' ifadelerinin kullanılmasının kişilik haklarına saldırı nitelikte olduğunu dile getiren ünlü sunucu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Manevi tazminat davası açan Erken 5 bin lira talepte bulundu.