Ece Erken o sözlerin peşini bırakmadı! Ece Erken'den Reynmen'e dava!

'ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM'

Açıklamasına devam eden Reynmen "İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda! Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. 'Tövbe'." demişti.



