Eski sevgilinin yayın yasağı talebine ret

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Eski sevgilisinin sözleriyle kendisini töhmet altında bıraktığını, lekelenmeme hakkının zedelendiğini ileri süren Çalıkoğlu, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Çınar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.Ayrıca Çalıkoğlu, hakkında sosyal medya ve medya platformlarında da yayın yapılmamasını istedi. Mahkeme, bu talebi reddederek Ayşegül Çınar'ın ifade özgürlüğü kapsamında konuşup konuşmayacağının bilinmediğini, varsayım üzerine tedbir kararı verilmesinin mümkün olmadığını belirterek dosyaya yetkisizlik verdi.