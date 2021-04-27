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Giriş Tarihi: 27.4.2021

Eski sevgilinin yayın yasağı talebine ret

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Eski sevgilinin yayın yasağı talebine ret

Ünlü oyuncu ile eski sevgilisi arasında sular durulmuyor. Çalıkoğlu, ünlü oyuncunun sosyal medyada ve magazin programlarında kendi hakkında yalan yanlış konuştuğunu ileri sürerek mahkemeden yayın yasağı talebinde bulundu. Çalıkoğlu mahkemeye sunduğu dilekçesinde Çınar’ın kendisi hakkında paylaştığı ve söylediği sözlerle lekelenmeme hakkını zedelediğini ileri sürdü. Mahkeme talebi reddetti

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Eski sevgilisinin sözleriyle kendisini töhmet altında bıraktığını, lekelenmeme hakkının zedelendiğini ileri süren Çalıkoğlu, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Çınar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Ayrıca Çalıkoğlu, hakkında sosyal medya ve medya platformlarında da yayın yapılmamasını istedi. Mahkeme, bu talebi reddederek Ayşegül Çınar'ın ifade özgürlüğü kapsamında konuşup konuşmayacağının bilinmediğini, varsayım üzerine tedbir kararı verilmesinin mümkün olmadığını belirterek dosyaya yetkisizlik verdi.
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Eski sevgilinin yayın yasağı talebine ret
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