Neşe Karaböcek yıllar sonra sessizliğini Günaydın için bozdu

Uzun yıllar önce seslendirdiği 'Seni Buldum Ya' şarkısıyla yeniden gündeme gelen usta yorumcu Neşe Karaböcek, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybederek büyük acı yaşayan sanatçı; müzik sektörü, eski şarkılara olan ilginin artması, günümüzdeki şarkı sözlerinin gençler üstündeki olumsuz etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.Eski şarkıların yeniden gündeme gelmesinin sihri özündeki kalitedir. Bugün yeniden popüler olan şarkıların çoğu benim zamanında plağa okuduğum eserlerdir. Neşe Karaböcek farkını da lütfen hesaba katın. Türk müziğine getirdiğim cesur yeniliklerle, evrensel müzikten katkılarımla şarkılarımın her dönemde dinlenilebilir olmasını sağladım.Fark uçurum kadar derin. Eski şarkıları, güfte yetisi olan yazardı. Besteciler yaratıcı ruha sahip, müzik bilgisi yüksek insanlardı. Bu yeteneklere sahip olmayan güfte yazmaya, beste yapmaya kalkışmazdı. Sesi olmayanı şarkıcı diye müzik piyasası kabul etmezdi. Eskinin sözlerine ve müziğinin kalitesine bir bakın; bir de günümüzün gençlerini kültür erozyonuna uğratan şeylere. Ancak istisnaların hakkını yemeyelim. İyi sesler, iyi eserler var; onlar susuzlukta vaha gibi, çok azlar ne yazık ki.Şimdi, bir de o şarkıyı1977'de yorumlayana bakın.Bendeniz, yarattığım fantezitarzıyla en çok Altın Plak vediğer başarı ödüllerini kazanansanatçıyım. Bir şarkı yıllargeçse de dinlenebilmeli. Buyolda gerekeni yaparım. 'SeniBuldum Ya', sevgili dost OrhanGencebay'ın dehasının eseridir,ben yorumlayanım.Çok yönlü sinema adamısayın Reha Erdem, pandemigünlerinden esinlenerekbenzersiz bir film tasarlamış.'Seni Buldum Ya' şarkımı dayapıtına katmayı uygun görmüş.Reha Erdem'e teşekkürederim. 'Seni Buldum Ya' filmidijital medyada beğenilmiş,yerli ve yabancı eleştirileriokudum. Özetlersem beş yıldızladeğerlendirilmiş. RehaErdem'i kutlarım. Beni demutlu etti, sinemaseverleri de.