İlham Gencer 55 yıldır CHP'den özür ve helalleşme bekliyor

"Hükümet kırmızı ceket giyen caz sanatçılarını komünist olarak ilan ediyor" diye bir ses duyunca kalabalığın arasına girerek mikrefonu alıp "Yok öyle bir şey"' deyince, aralarında Coşkun Arıcı'nın de bulunduğu bir grup tarafından linç edildim. Sonraki günlerde İsmet İnönü, bu gençleri eylemlerinden dolayı tebrik etti. İnönü'nün bu tebriğini hayatı boyunca unutamadım. İsmet İnönü kandırıldı ve 1966'da Taksim'de beni 'komünist' diyerek linç edenleri tebrik ederek hata etti. 55 yıldır CHP'nin benden özür dilemesini bekledim. Hiçbir dönüş olmadı. Artık 96 yaşındayım bir helallik bekliyorum. CHP ile helalleşmek istiyorum. Bu kamplaşma, kutuplaşma helalleşme olmadan çözülemez. Türkiye'yi bu kavgadan kurtarsınlar." dedi.