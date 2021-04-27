İlham Gencer 55 yıldır CHP'den özür ve helalleşme bekliyor

Oğlu Bora Gencer ise babasının yaşadığı olaylarla ilgili dosyayı 2013 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmesi için Gürsel Tekin'e verdiğini 8 yıldır hiçbir dönüş olmadığını söyledi.
Ünlü caz ve pop müzik sanatçısı İlham Gencer (96) 55 yıldır CHP'den helalleşme beklediğini fakat hiçbir dönüşün olmadığını belirterek İsmet İnönü'nün heykelinin bulunduğu Maçka Taşlık Parkta bir protesto gaçıklaması yaptı. Oğlu Bora Gencer ile birlikte açıklama yapan Bozkurt İlham Gencer , "1966'da Şişli'deki Çatı Kulübü'nün sahibiyken, Şişhane'ye vergimi vermek için gidiyordum. Taksim'de CHP'nin mitingi vardı.
"Hükümet kırmızı ceket giyen caz sanatçılarını komünist olarak ilan ediyor" diye bir ses duyunca kalabalığın arasına girerek mikrefonu alıp "Yok öyle bir şey"' deyince, aralarında Coşkun Arıcı'nın de bulunduğu bir grup tarafından linç edildim. Sonraki günlerde İsmet İnönü, bu gençleri eylemlerinden dolayı tebrik etti. İnönü'nün bu tebriğini hayatı boyunca unutamadım. İsmet İnönü kandırıldı ve 1966'da Taksim'de beni 'komünist' diyerek linç edenleri tebrik ederek hata etti. 55 yıldır CHP'nin benden özür dilemesini bekledim. Hiçbir dönüş olmadı. Artık 96 yaşındayım bir helallik bekliyorum. CHP ile helalleşmek istiyorum. Bu kamplaşma, kutuplaşma helalleşme olmadan çözülemez. Türkiye'yi bu kavgadan kurtarsınlar." dedi.
Babasına destek için gelen müzisyon Bora Gencer ise, "Babam 96 yaşında hala piyano çalan ve şarkılar söyleyen bir insan. Dünyada bu yaşta şarkı söyleyen ülkesini seven milliyetçi bir insan yoktur. Babamın Taksim'deki linç edilme olayı ile ilgili dosyayı 8 yıl önce bir proğramda Kemal Kılıçdaroğlu'na versin diye teslim etmiştim. Fakat partiden bugüne kadar hiçbir dönüş olmadı. Babam bu olayla ilgili CHP ile helalleşmek istiyor. Bir özür bekliyor. Allahın insanlara verdiği en büyük erdemlerin başında yapmış olduğu hatanın farkına varıp özür dilemesidir." dedi.