Neşe Karaböcek yıllar sonra sessizliğini Günaydın için bozdu! ‘Bir dönemlik değil her dönemlik şarkılar yaptım’

BİR ŞARKI YILLAR GEÇSE DE DİNLENEBİLMELİ



Yorumladığınız 'Seni Buldum Ya' adlı şarkı şu sıralar bir filme de adını verdi. Filmde, pandemi dönemindeki görüntülü konuşmalarla yapılan iletişim ve bir dolandırıcılık hikayesi anlatılıyor. 1977'de yorumlanan bir şarkının şu dönem yaşanan durumu bile tarif etmesine ne diyeceksiniz?

Şimdi, bir de o şarkıyı 1977'de yorumlayana bakın. Bendeniz, yarattığım fantezi tarzıyla en çok Altın Plak ve diğer başarı ödüllerini kazanan sanatçıyım. Bir şarkı yıllar geçse de dinlenebilmeli. Bu yolda gerekeni yaparım. 'Seni Buldum Ya', sevgili dost Orhan Gencebay'ın dehasının eseridir, ben yorumlayanım.