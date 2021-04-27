Neşe Karaböcek yıllar sonra sessizliğini Günaydın için bozdu! ‘Bir dönemlik değil her dönemlik şarkılar yaptım’

1977'de söylediği 'Seni Buldum Ya' adlı şarkısıyla yeniden gündemde olan Neşe Karaböcek, "Eski şarkıların sihri özündeki kalitedir" diyerek ekledi: Bizim zamanımızda müzik bilgisine sahip olmayanlar; güfte yazmaz, beste yapmazdı. Sesi olmayanı da müzik piyasası şarkıcı diye kabul etmezdi.
BİR DÖNEMLİK DEĞİL HER DÖNEMLİK ŞARKILAR YAPTIM
Uzun yıllar önce seslendirdiği 'Seni Buldum Ya' şarkısıyla yeniden gündeme gelen usta yorumcu Neşe Karaböcek, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybederek büyük acı yaşayan sanatçı; müzik sektörü, eski şarkılara olan ilginin artması, günümüzdeki şarkı sözlerinin gençler üstündeki olumsuz etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Eski şarkıların popülaritesini kaybetmemesini ve her dönem yeniden gündeme gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eski şarkıların yeniden gündeme gelmesinin sihri özündeki kalitedir. Bugün yeniden popüler olan şarkıların çoğu benim zamanında plağa okuduğum eserlerdir.
Neşe Karaböcek farkını da lütfen hesaba katın. Türk müziğine getirdiğim cesur yeniliklerle, evrensel müzikten katkılarımla şarkılarımın her dönemde dinlenilebilir olmasını sağladım.
Bu dönemki şarkılarla eski şarkılar arasındaki fark nedir sizce? Eski şarkıların en önemli özelliği samimi olması ve sözlerdeki hassasiyet miydi?
Fark uçurum kadar derin. Eski şarkıları, güfte yetisi olan yazardı. Besteciler yaratıcı ruha sahip, müzik bilgisi yüksek insanlardı. Bu yeteneklere sahip olmayan güfte yazmaya, beste yapmaya kalkışmazdı.
Sesi olmayanı şarkıcı diye müzik piyasası kabul etmezdi. Eskinin sözlerine ve müziğinin kalitesine bir bakın; bir de günümüzün gençlerini kültür erozyonuna uğratan şeylere. Ancak istisnaların hakkını yemeyelim. İyi sesler, iyi eserler var; onlar susuzlukta vaha gibi, çok azlar ne yazık ki.
BİR ŞARKI YILLAR GEÇSE DE DİNLENEBİLMELİ
Yorumladığınız 'Seni Buldum Ya' adlı şarkı şu sıralar bir filme de adını verdi. Filmde, pandemi dönemindeki görüntülü konuşmalarla yapılan iletişim ve bir dolandırıcılık hikayesi anlatılıyor. 1977'de yorumlanan bir şarkının şu dönem yaşanan durumu bile tarif etmesine ne diyeceksiniz?
Şimdi, bir de o şarkıyı 1977'de yorumlayana bakın. Bendeniz, yarattığım fantezi tarzıyla en çok Altın Plak ve diğer başarı ödüllerini kazanan sanatçıyım. Bir şarkı yıllar geçse de dinlenebilmeli. Bu yolda gerekeni yaparım. 'Seni Buldum Ya', sevgili dost Orhan Gencebay'ın dehasının eseridir, ben yorumlayanım.
Çok yönlü sinema adamı sayın Reha Erdem, pandemi günlerinden esinlenerek benzersiz bir film tasarlamış. 'Seni Buldum Ya' şarkımı da yapıtına katmayı uygun görmüş. Reha Erdem'e teşekkür ederim. 'Seni Buldum Ya' filmi dijital medyada beğenilmiş, yerli ve yabancı eleştirileri okudum. Özetlersem beş yıldızla değerlendirilmiş. Reha Erdem'i kutlarım. Beni de mutlu etti, sinemaseverleri de.