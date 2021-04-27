Sansasyonel oyuncu Aygün Aydın'dan Seren Serengil'e tehdit ve hakaret: Ninem yaşında demem döverim...

"ARAMIZ AÇIKKEN ÇIPLAK KADINLARI BEĞENDİ"

"Geçen cuma günü aramız açıkken, çıplak kadınları beğendiğini ve çıplak kadınlardan mesaj geldiğini gördüm, sinirlendim. Hangimiz sinirlenmeyiz ki erkek arkadaşı böyle bir şey yaptığında. Ki ben Hakan'ın ismini vermeden bu paylaşımı yaptım. Ben de kızları paylaştım, bu kızların bu tarz paylaşım yapması hiç hoşuma gitmedi. Bu paylaşımı gören bir hesap, benim görselimi alıp paylaşarak 'Hakan'la olmayan ilişkisinin kıskançlığını yapıyor. Ruh hastası, şizofren' demeye başladı ve oradan yayıldı bu durum ve çok fazla linç edildim. Bikini giyilmesine laf etmiyorum ama bir kadının iç çamaşırlı fotoğraflarını çekip erkeklere atmasını hoş bulmuyorum. İç çamaşırın içinde kalsın. Amacın ne senin!"

"Bunlar böyle benim üzerime gelmeye devam ettiler. Bana şizofren dediler. Ben de en iyisi dedim ki, bunlara ilişkimi göstermek. Bu konuşmaların küçücük bir kısmını atayım. Attım, daha da çıldırdılar. Tabii onları da anlıyorum. Belki bir gün onunla ilişkileri olur diye hayal kuruyorlar. Kimse de hayallerini yıkan birini sevmez."