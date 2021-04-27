Savcı Bey sırtından hançerlendi

ATV dizisi 'Kuruluş Osman'ın yarın ekrana gelecek yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak. Dizinin 56'ncı bölümünden yayınlanan ikinci tanıtım büyük ses getirdi. Tanıtımda, Osman Bey ve Alplerinin, Bizans- Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi. Savcı Bey'in "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, 'Savcı Bey öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un feryadının yer aldığı sahne de yürekleri dağladı.