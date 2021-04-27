Son dakika: Günlerdir yoğun bakımda olan Hakan Altun'dan haber var! Sevilen şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl?

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler programını yapmaya başlayan Hakan Altun, geçtiğimiz hafta çekimlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan ilk müdahalede beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilen şarkıcı, hastaneye yatırılmıştı.
"SIRTIM AĞRIYOR, DOKTORA GİTMEK İSTİYORUM"
Ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenilen 48 yaşındaki Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulacak olan ünlü sanatçı, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı.
"DAMAR TIKANIKLIĞI AÇILDI"
Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" dedi.
2007 YILINDA BEYİN AMELİYAT OLMUŞTU
Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.