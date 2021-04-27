Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!

SON DAKİKA HABERİ... Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez ünlü sanatçı Altun'un doktoru bir açıklama yaptı.

DOKTORUNDAN HAKAN ALTUN'A ÇALIŞMA YASAĞI

Bugün taburcu olması beklenen ünlü sanatçı Hakan Altun'un doktoru Altun'un artık programın çekimlerine katılamayacağını dile getirdi. Böylece Hakan Altun'a doktoru tarafından çalışma yasağı gelmiş oldu.