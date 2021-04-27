Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci ilk kez açıkladı! Özge Yağız ile ilişkisi nasıl başladı, evlilik ne zaman?

Babanız denizci olduğuna göre çok il değiştirdiniz değil mi?

Evet. Biraz fazla il değiştirdik. Aslında zor adapte olabilen bir insandım ama bende o sorunu çözdü diyebilirim. Girdiğim her yere daha çabuk adapte olmak, oranın bir parçasıymış gibi hissetme, aidiyet vs. bunları geliştirdi.

Bu durumu yaşayanlarda arkadaş edinmekte biraz sıkıntı olabilir. Her gittiğin yerde herkesin bir arkadaş grubu vardır, sen sonradan dahil olursun…

Evet o biraz üzücü oluyor. Üzücü de demeyeyim de insan biraz çekiniyor. Tabir-i caizse 'yeni çocuk' muamelesi her yerde olduğu gibi. Ama hiç sorun yaşamadım bununla ilgili. İkili ilişkilerim çocukluğumdan beri gerçekten çok iyiydi.

DOĞA VE HAYVANLAR AŞIĞIYIM

Peki bu kadar il değiştirmenin sonucunda "Keşke şurada yaşasaydım, gelmeseydik oradan" dediğiniz bir yer oldu mu?

Açıkçası olmadı. Her yer o kadar güzel ki… Türkiye'nin her yeri gerçekten çok güzel. Bugüne kadar bizim de taşındığımız oturduğumuz her yer çok güzeldi. Deniz manzarası olmasa da olur, deniz aşığı biri olduğumu sanmıyorum ama doğa ve hayvanlar aşığıyım. Bu nedenle gittiğim her yerde kendimi çok iyi hissettim ve hiç yabancılamadım. Oturduğum her şehirde, veya o şehrin farklı yerlerinde, sanki daha önce gidip görmüşüm gibi bir sıcaklık vardı.