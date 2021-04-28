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Giriş Tarihi: 28.4.2021 12:16 Son Güncelleme: 28.4.2021 12:49

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” hem reytinglerde hem sosyal medyada en tepede!

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” hem reytinglerde hem sosyal medyada en tepede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm kişiler’de %9,72 izlenme oranı ve %21,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 192. bölüm etiketi #, bölüm başladıktan kısa süre sonra listesine ilk sıradan girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon ve duygu dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi'nin ölümü damga vurdu.

Hızır önceki bölümlerde Tuncay'ı infaz edip, Rıdvan'ın çetesine yönelmişti. Ölen eşine iftira atarak Tipi'nin damarına basan Macit ise, bu hareketinin bedelini canı ile ödemişti. Macit'i boğarak öldürmesiyle kanlı bir savaş başlatan Tipi, eşinin mezarı başında, Macit'in oğlunun intikam planının hedefi oldu. Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.

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“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” hem reytinglerde hem sosyal medyada en tepede!
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