Mustafa Sandal 3 ay boyunca yaklaşamayacak! Mahkemeden karar çıktı

ANLAŞMAYA UYULMADI İDDİASI

İddiaya göre, İzmir'de reklamcılık yapan Murat Oktar, kendisi ile aynı işi yapan arkadaşı Alper Aydın ve sanatçı Mustafa Sandal ile buluşmuştu. Bu buluşmaya Can Korur da katılmıştı. Korur bu buluşmada Murat Oktar'a, eşi adına kayıtlı bir dairesinin olduğunu satmak istediklerini söylemişti.Kısa süre sonra görüşme yerine Aslı Aslan Korur buluşmaya katılarak daireyi 375 bin TL'ye satabileceklerini belirtmişti. Taraflar dairenin fiyatı ve ödeme planında anlaştıklarını ve Murat Oktar'ın 8 ayda toplam 375 bin TL havale yapmıştı. Tarafların anlaşmasına göre, ödeme bittikten sonra tapunun devri yapılacaktı.