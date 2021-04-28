Mustafa Sandal 3 ay boyunca yaklaşamayacak! Mahkemeden karar çıktı

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan'ın kızı Aslı Aslan Korur ile eşi Can Korur hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile dava açılmıştı. Korur çifti ise, suçlamanın doğru olmadığını, yargılama aşamasında gerçeklerin ortaya çıkacağını vurgulayarak iddiaları reddetmişti.Davada şarkıcı Mustafa Sandal da şahit olarak gösterilmişti.
ANLAŞMAYA UYULMADI İDDİASI
İddiaya göre, İzmir'de reklamcılık yapan Murat Oktar, kendisi ile aynı işi yapan arkadaşı Alper Aydın ve sanatçı Mustafa Sandal ile buluşmuştu. Bu buluşmaya Can Korur da katılmıştı. Korur bu buluşmada Murat Oktar'a, eşi adına kayıtlı bir dairesinin olduğunu satmak istediklerini söylemişti.Kısa süre sonra görüşme yerine Aslı Aslan Korur buluşmaya katılarak daireyi 375 bin TL'ye satabileceklerini belirtmişti. Taraflar dairenin fiyatı ve ödeme planında anlaştıklarını ve Murat Oktar'ın 8 ayda toplam 375 bin TL havale yapmıştı. Tarafların anlaşmasına göre, ödeme bittikten sonra tapunun devri yapılacaktı.
MUSTAFA SANDAL ŞAHİT OLARAK GÖSTERİLDİ
Ancak iddiaya göre Korur çifti, tapunun devri konusunda Murat Oktar'ı oyaladı. Murat Oktar yaptığı araştırmada Korur çifti adına kayıtlı bir gayrimenkulün olmadığını öğrendi. Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca Murat Oktar , çift hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, çiftin kendilerine ait olmayan dairenin satışını yaptığı, tapu devrini yapmadıkları gibi aldıkları parayı da iade etmedikleri kaydedilmişti.
DAVA AÇILDI
Soruşturma sonrasında savcılık çift için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talebinde bulunmuştu. Korur çiftinin avukatı Av. Dr. Candaş Gürol ise, açılan davaya ilişkin ''Müvekkillerim kesinlikle dolandırıcılık fiilini işlememiştir. Gerçekler ortaya çıkacaktır.' Açıklamasını yapmıştı.
ÜNLÜ ŞARKICI RAHATSIZ ETTİ
Dava aşaması devam ederken Asli Aslan Korur'un annesi Nilgün Aslan, kendisinin aralarında Mustafa Sandal'ın da bulunduğu 3 kişi tarafından sürekli olarak tehdit ve taciz edildiğini söyledi. Aslan, birtakım kişilerin gelerek 'Damadın burada mı yaşıyor ?' sorusunun sorulduğunu, evinin etrafında dolaşıldığını iddia etti.
'GÜVENDE HİSSETMİYORUM'
Evde yalnız yaşayan Nilgün Aslan, kendisini güvende hissetmediğini, başına her an bir şey gelebileceğini, tanımadığı insanların evine girebileceği endişe ve korkusuyla yaşadığını dile getirDİ. Aslan ayrıca kendilerini 'bizi Murat,Alper,Mustafa abi gönderdi' şeklinde tanıtan şahısların haber yolladıklarını ekledi.
3 AYLIK KORUMA KARARI
Nilgün Aslan, Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı talebinde bulundu.Talebi değerlendiren mahkeme, Mustafa Sandal, Murat Oktar ve Alper Aydın'ın 3 ay süreyle Nilgün Aslan'a yaklaşmamasına, rahatsız edilmemesine karar verdi.