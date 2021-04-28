Şarkıcı Anıl Petek, Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı! "Bu saatten sonra başıma gelebilecek bir olaydan Semiha Yankı sorumludur"

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Anıl Şişman, "Bu saatten sonra başıma gelebilecek olumsuz bir olaydan Semiha Yankı sorumludur. Yıllarca el emeği göz nuru kostümlerimi giyip, bana bunu yapmaya senin ne hakkın var. Sen kimsin ki? Bu mübarek ayda kimse sahipsiz değil. Sen kötü bir insansın. Önce emeğim sana haram olsun. Yazıklar olsun. İnsanların süslü yüzlerine aldanmayın" paylaşımında bulundu.