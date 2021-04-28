Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"

"İLK PARAMLA MEZARLIK ALDIM"

* Kazandığım ilk parayla Aşiyan Mezarlığı'ndan yer aldım. Babaannemi kaybetmiştim küçükken... Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaanem de Aşiyan'da gömülü. Münir Nurettin Selçuk ve Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var. Kimsenin aklına gelmez ama doğru bir şey yapmışım herhalde. Şu anki aklım olsa umurumda olmaz.

* Paranın kıymetini hiç bilmem ama bir erkeğe asla para yedirmedim, yedirmem de... Yanlış ve hatalı evliliklerden maddi kayıplarla çıktım.