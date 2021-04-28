Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"

70 ve 80'li yıllara damgasını vuran şarkııc Yeliz (63), Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladığını söyleyen şarkıcı, evliliklerinde yaşadığı şiddet olaylarını ve geçirdiği zor günleri anlattı. Annesine söylediği bir yalan sonrası şöhret kapılarının aralandığını belirten müzisyen, 12 gün aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından satır başları...
* Nilüfer ile okul arkadaşıydık. Öğlen aralarında şarkı söylerdi. O zamanlar benim aklım hostes olup, uçmaktaydı. Sesimin güzel olduğunun farkında değildim. Sonra Nilüfer mezun olup, gitti. Sonra Nilüfer'in 'Dünya Dönüyor' şarkısı çıktı. Bir baktım sonra ben de onun gibi söylüyorum. Nilüfer'i aradım. 'Ben de şarkı söylemek istiyorum' dedim. Bana bir plakçının telefonunu verdi ve randevu aldım. Ben hayatımın ilk ve son yalanımı söyledim. 'Anne bana plak şirketinden teklif geldi' dedim. O zamanlar 15 yaşındaydım. Nilüfer ile hala çok sık görüşürüz...
"İLK PARAMLA MEZARLIK ALDIM"
* Kazandığım ilk parayla Aşiyan Mezarlığı'ndan yer aldım. Babaannemi kaybetmiştim küçükken... Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaanem de Aşiyan'da gömülü. Münir Nurettin Selçuk ve Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var. Kimsenin aklına gelmez ama doğru bir şey yapmışım herhalde. Şu anki aklım olsa umurumda olmaz.
* Paranın kıymetini hiç bilmem ama bir erkeğe asla para yedirmedim, yedirmem de... Yanlış ve hatalı evliliklerden maddi kayıplarla çıktım.
"HAKKIMI YEDİLER"
* 'Kim bilir?' şarkısını ben yaptım. Kibariye'nin değildi... Ancak televizyonda ilk olarak Kibariye okuyunca şarkı ona mal oldu.
* Plakçılar çok hakkımı yedi. Paramı vermediler, altın plaklarımı vermediler... Hepsini Allah'a havala ettim.
UFUK DEVECİ İLE EVLİLİĞİ
* Keşke şimdiki aklım olsaydı. Çok ağır bedeller ödedim. Kadına şiddetin en yükseğini yaşadım. Psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödedim. Kendisi normal değil ve yasaklı madde kullanıyordu o zamanlar. Beni bulaştıramadılar. İki evlilik yaptım, ikisi de öyleydi. Şiddet ve işkence gördüm. Şahane bir ailem vardı, bana destek oldular. Anne ve babamın evini kurşunladı. Çalışamamayım diye her şeyimi elimden aldı. Baskı yaptı, iş vermediler bana... Köpeğime bile yemek alamıyordum. Evden dışarı çıkamıyordum. Bu 6,5 senede çok şeyler oldu. Anne-baba lafı dinlemedim. Psikolojik tedavi gördüm. Polise ihbar ettim ve yakalattım, hapise girdi. Boşandıktan sonra da sokağa çıkamaz oldum.
*Hem eğlenmeyi severim, hem de evciyim. bir sürü Yeliz var benim içimde. "Ben yoruldum evimin kadını olayım" dedim. O zaman Maksim'de solist altı başlamıştım. Fahrettin bey bir sene sonra astsolist yapacağım seni demişti. Ve ben sahneyi bıraktım.
*Hem eğlenmeyi severim, hem de evciyim. bir sürü Yeliz var benim içimde. "Ben yoruldum evimin kadını olayım" dedim. O zaman Maksim'de solist altı başlamıştım. Fahri bey bir sene sonra astsolist yapacağım seni demişti. Ve ben sahneyi bıraktım.
* İkinci evliliğimde hamile kaldım. Fakat şiddetten dolayı bebek düştü. Şiddet gördüğüm için bebek sahibi olamadım. Darp raporu aldım. O beraberliğim 1,5 yıl kadar sürdü. O da rahmetli oldu.
*Ben babama çekmişim, babam da Bebek'te apartmanı olan bir insanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nin orası çiftlikleriymiş. Babam da bir güzel eş dost ahbap edinmiş... Ben de öyleyimdir, yenilsin içilsin.
ÖZCAN DENİZ İLE 12 GÜNLÜK BÜYÜK AŞK!
* Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. O yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu da onay vermemişti. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonu olmayacağı için bitti. Babamın dizine yatıp 'Çok acı çekiyorum' dedim.
SESİNİ KAYBETME TEHLİKESİ
*Benim çok korkunç bademciklerim vardı. Sedat Katırcıoğlu'ydu benim doktorum. Bademciklerimdeki iltihap ses tellerime kabuk bağlatmış. Çok büyük bir ameliyat geçirdim ben. Önce bademciklerimi aldı, sonra ses tellerimi kazıdı. 11 gün hiç konuşmadım.
"EKMEĞİMLE OYNADILAR"
* 99 depreminden önce ben bir albüm yaptım, bir iş adamı sponsor oldu. Ve bu albümün de müzik direktörlüğünü asla ve asla ismini vermeyeceğim biri üstlendi. Çünkü verdiğim anda cevap verecek, prim yaptırmak istemiyorum.
* Hep diyorum, ben bu ülkede iki kişiye ne ölüme ne dirime. Biri kadın şarkıcı, biri bu adam. İkisi de benim ekmeğimle oynadılar. Bunlar 99 depreminden önce olan hadiseler.
* Şahane bir albüm yaptım 12 şarkıcılık. Müzik direktörü, besteci ve sponsor arasında anlaşmazlık yüzünden ben güme gittim. Ve çöpe atıldı, ben orada tamamen küstüm her şeye. Pisi pisine bir insanın egosu, bir insanın 'ben bilirim' demesi yüzünden benim albüm, şahane şarkıların olduğu longplay çöpe gitti.