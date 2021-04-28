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Giriş Tarihi: 28.4.2021 08:45 Son Güncelleme: 28.4.2021 09:15

: Yeşilçam'ın ''i 'nun eski eşi ’dan suç duyurusu!

Son dakika: Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz’dan suç duyurusu!

Yeşilçam'da '' adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu , 2013'te boşandığı eski eşi arasında sular durulmuyor. Oyuncu Sezer İnanoğlu’nun eski eşi , kendisi hakkında 100 bin TL’lik icra takibi başlatan kayınvalidesi , şoförü Erhan Ç. ve banka çalışanı Sezen A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz, kendisi hakkında 100 bin TL'lik icra takibi başlatan kayınvalidesi Aysel İnanoğlu, şoförü Erhan Ç. ve banka çalışanı Sezen A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aysel İnanoğlu, 16 Ocak 2017'de Zeynep Yılmaz'ın hesabına borç olarak 100 bin TL havale yaptığını ancak parasını geri alamadığını iddia etmişti.

Hürriyet'in haberine göre; Yılmaz ise İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada parayı kendisinin değil, o dönem banka hareketleri kısıtlanan eski eşi Sezer İnanoğlu'nun aldığını öne sürdü.

Sezer İnanoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını savcılığa delil olarak sunan Zeynep Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: "Sezer'in hesapları bloke olduğu için finans işi annesinin hesapları üzerinden dönüyordu.

Annesi Sezer'e gönderdiği parayı bana attı. Ben onun ödemelerini gerçekleştirdim. Sezer'den boşandım ama onlardan kurtulamadım. Dava sonunda da haklılığım ortaya çıkacak."

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Son dakika: Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz’dan suç duyurusu!
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