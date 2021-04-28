Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!

"BU KIZ YILANMIŞ OĞLUM"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

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