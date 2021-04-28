Haberler Günaydın Haberleri Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:28 Son Güncelleme: 28.4.2021 09:42

'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından 'ın nişanlısı 'dan flaş hamle!

Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!

2021 yarışmasının dün akşam yayınlanan yeni bölümünde hiç beklenmedik olaylar yaşandı. ile kıyasıya bir mücadele sürdüren , yarışma sonucu iletişim ödülünü kazandı. Ödülünü annesi ile değerlendiren , açtığı telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Annesinin, nişanlısı hakkında söyledikleriyle 'ın dünyası adeta başına yıkıldı. Gözyaşları içinde oğluyla konuşan anne, "Nişanlının adını ağzına bile alma. Beni burada öldürdüler, onlar yılanmış" ifadelerini kullandı. Yaşanan şokun ardından , "Gamze ile konuşabilirsin" teklifinde bulundu. Ancak Balaban teklifi reddederek sadece annesiyle konuşmak istedi. Bunun üzerine ise Gamze Atakan'dan flaş bir hamle geldi. İşte yaşananlar...

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için mücadele etti. Oyunu kazanan takım ise ünlüler odu. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.

"BU KIZ YILANMIŞ OĞLUM"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

Survivor'da İsmail Balaban'ın dünyasını başına yıkan o anlar! Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan şok hamle

İSMAİL BALABAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İsmail ise annesiyle konuşurken adeta şaşkına dönünce kötü oldu ve çekim yapılan odadan dışarı çıkmak için izin aldı. Survivor'da ada konseyinde annesiyle yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalar yapan İsmail çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Nişanlısı ile ilgili sorunlar olduğunu ifade eden İsmail gözyaşlarını da tutamadı.

"ANNEM HASTANELİK OLMUŞ, DUYUNCA KÖTÜ OLDUM"

İsmail, "Çok zor bir gün geçirdim. Annemle konuşmaya başladığımızda ağlamaya başladı. 'İyi değilim. Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil' dedi. Ben gittiğimden beri çok şeyler olmuş ve hiçbir şey bilmiyorum. 'Bundan sonra nişanlının adını anma her şeyi bitirdik' dedi.

Herhalde aileler arasında bir şey olmuş. ilk defa annemi bu kadar üzgün ve sitemli görüyorum. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Annem hastanelik olmuş. Bunları duyunca ben de kötü oldum" ifadelerini kullandı.

"NİŞANLIMLA DEĞİL, ANNEMLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Acun Ilıcalı ise İsmail Balaban'a "Eğer istiyorsan sana Gamze'yle görüşme hakkı vereceğiz" teklifinde bulundu. Ancak İsmail, nişanlısı Gamze ile görüşmek yerine annesiyle konuşmak istediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Annem melek gibidir kimseye kızmaz. Ne diyeceğimi bilemedim. Acaba ne yaşandı da annem böyle oldu. Annemin söylediği netti. 'Lütfen adını ağzına alma' dedi. Ne yaşandı bilmiyorum. Eğer imkanım varsa annemle konuşmak istiyorum."

GAMZE ATAKAN'DAN FLAŞ HAMLE!

Balaban'ın bu sözlerinden sonra nişanlısı Gamze Atakan ise, hemen profilindeki İsmail Balaban'la fotoğrafını kaldırdı. Atakan ayrıca, profildeki nişanlısının baş harfi 'İ' ve beyaz kalp emojisini kaldırıp, sayfasındaki tüm kareleri de sildi.

İSMAİL BALABAN'IN İKİZİ TURAN BALABAN'DAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turan Balaban, şu ifadeleri kullandı:

"Bu problemler her ailede yaşanabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile konuşması kimsenin duymadığını farzederek yaptığı konuşmalardır. Yanında olamadığım için engel olamadım. Olayları farklı yerlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum."

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Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
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