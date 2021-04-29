Atık sorununa farklı bakış

KALE Tasarım ve Sanat Merkezi, atık üretiminin boyutlarını her yönüyle sorgulayan 'Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç' adlı sergiyi sanatseverlerle online olarak buluşturdu. Son yüzyılın üretim ve tüketim anlayışına farklı bir perspektiften bakan sergi, içinde bulunduğumuz bu ekolojik krizin insanlık için yeni anlayışlar geliştirmesi gerektiğini savunuyor. Proje, atık kavramının Türkiye'deki güncel sanat üretiminde nasıl ele alındığına dair her yerden erişime açık bir kaynak olma özelliği taşıyor.