Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında neler oluyor? Mustafa Sandal'dan nafaka hamlesi!

2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Jahovic-Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı. Sandal, boşanma protokülüne göre; eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.
İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Uzun yıllardır kadar bir sorun yaşamayan eşler, geçtiğimiz aylarda Emina Jahovic'in eski eşi Mustafa Sandal'a açtığı 'icra takibi' davasıyla avukatlık oldu.
Ardından Emina'nın; ünlü popçunun çocukları Yavuz ile Yaman'la ilgilenmediğini söyleyince dostluk bitti. Sandal'ın bunun üzerine çocukların velayetini almak için dava açacağı iddia edilmişti. Ancak Mustafa Sandal, geri adım atıp davasından vazgeçti.
SULAR DURULMUYOR
Takvim'in haberine göre; Musti, şimdi ise yeni bir davayla eşinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir çalışmadığını söyleyen Sandal, 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak. Emina Jahovic'in ise bu teklifi sıcak bakmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
"DENGEYİ OTURTMAMIZ GEREK"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Emina Jahovic, gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve nafaka konusunda açıklamalarda bulunmuştu.
Şarkıcı, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusuna, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz" yanıtını vermişti.
Jahovic, "Çocukların nafakası değil mi, Mustafa Bey neden böyle bir şey yapıyor?" sorusuna, "Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabi ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama biraz dediğim gibi denge oturtmamız gerek" demişti.
Verdiği bir röportajda, "Mustafa Sandal'la çok iyi arkadaşız" sözleri Jahovic'e hatırlatılıp 'Arkadaşlığınız sarsıldı mı?' sorusuna, "Hayır, bir şey gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturtmamız lazım Mustafa'yla. O olduktan sonra bence her şey düzelecek" cevabını vermişti.