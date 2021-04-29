Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında neler oluyor? Mustafa Sandal'dan nafaka hamlesi!

Jahovic, "Çocukların nafakası değil mi, Mustafa Bey neden böyle bir şey yapıyor?" sorusuna, "Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabi ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama biraz dediğim gibi denge oturtmamız gerek" demişti.