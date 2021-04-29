Merve Özbey’in kızı Elif Özüm sevimli halleriyle ilgi odağı oldu! ‘Merhaba ben gıdı ve yanak’

Şarkıcı Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda bebeğinin yüzünü gösteren çiçeği burnunda anne, kızı ile paylaşımlarına devam ediyor.
Önceki gün Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, adeta güzel havanın tadını çıkardı. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, kızı ile eğlenceli fotoğrafına, "Merhaba, ben gıdı ve yanak... Zaten annem de bandana diye yastık almış kafama..." şeklinde bir not düştü.
Çiçeği burnunda anne Merve Özbey'in Elif Özüm ile olan paylaşımı kısa sürede; 133 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
'ANNE-KIZ GÜNEŞİ GÖRDÜK'
İki hafta önce de minik bebeği Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, adeta sıcak havanın tadını çıkarmıştı. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, "Anne-kız güneşi gördük" ifadelerini kullanmıştı.
'MELEK YAVRUM BENİM'
Özbey, daha önce de bu fotoğrafı; "Bugün 40'ımız doldu... Allah'ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık, sıhhat, iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk şeker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir 'Maşallah'ınızı alırız" diyerek paylaşmıştı.
'GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM'
Şarkıcı, kız bebek dünyaya getireceğini ise, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.