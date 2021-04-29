Minikler hayallerindeki mesleği resmetti

Minikago ve minikaÇOCUK kanalları ve dergilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği resim yarışması #benbüyüyünce sona erdi. Miniklerin "Ben Büyüyünce" ile başlayan cümlelerini bir resimle tamamlamalarının istendiği yarışmada, çocuklar onlarca meslekten birini seçip hayallerini resmetti. Finalde yarışmaya katılan 6 çocuk hediyeler kazandı. MinikaGO ve minikaÇOCUK'un birincileri Leyla Dilan Bakır ve Asım Emre Barut; dizüstü bilgisayar, ikincileri Azra Boran ve Göktuğ Emir Eser; tablet, üçüncüleri Buğlem Dila Saluk ve Elif Yılmaz ise D&R'dan hediye çekinin sahibi oldu.