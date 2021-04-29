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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Paramı ver yoksa intihar ederim evinin önünde

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Paramı ver yoksa intihar ederim evinin önünde

, kendisini “O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim” diye taciz eden .’dan şikayetçi oldu. ’de oturan Nurettin K. hakkında soruşturma başlatıldı

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Nurettin K. isimli şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti.

Ünlü oyuncu "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim" dedi. Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi. Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.
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Paramı ver yoksa intihar ederim evinin önünde
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