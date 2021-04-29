Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan ilan etti!

"ONUNLA ANILMAYA İHTİYACIM YOK"

Serdar Ortaç'ın eski eşi olarak anılmaktan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Chloe, "Ondan ayrıldım, birlikteliğimiz bitti. Haberler 'Serdar Ortaç'ın eski karısı' diye çıkıyor. Ben Türkiye ve birçok ülkede çalışan bir modelim. Onunla anılmaya, bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok" demişti.