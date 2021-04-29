Ünlü fenomen Danla Bilic o soruya "Beni ne zaman çıplak gördünüz?" diye yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı

Tüp mide ameliyatı olduktan sonra hızla zayıflayan Danla Bilic kendisine gelen sorulara yanıt verdi.
Bilic çatlak, sarkma hakkında sorulara "Beni ne zaman çıplak gördünüz" diyerek tepki verdi.
Sevgilisi Poyraz Teoman ile birlikte Miami'de tatil yapan Danla Bilic, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak takipçileriyle soru cevap yapan Bilic kendisine sorulan kilo sorularına yanıt verdi.
Mide küçültme ameliyatı olan Bilic'e "Nasıl sarkmadın?" diye soruldu.
Danla Bilic bu soruya "Hiç sarkmadığımı kim uydurdu? Ama verilen 30 kiloya rağmen göze batan şekilde sarkmadım" yanıtını verdi.