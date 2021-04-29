Haberler Günaydın Haberleri Ünlü fenomen Danla Bilic o soruya "Beni ne zaman çıplak gördünüz?" diye yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:30 Son Güncelleme: 29.4.2021 11:31

Ünlü fenomen o soruya "Beni ne zaman çıplak gördünüz?" diye verdi! yıkıldı

Ünlü fenomen Danla Bilic o soruya Beni ne zaman çıplak gördünüz? diye yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü fenomeni , takipçileriyle sosyal medya üzerinden soru, etkinliği yaptı. ameliyatı olduktan sonra hızla zayıflayan Danla Bilic kendisine gelen sorulara verdi. Danla Bilic çatlak, sarkma hakkında sorulara "Beni ne zaman çıplak gördünüz" diyerek verdi. Danla Bilic’in sorulara verdiği cevaplar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Danla Bilic’in çok konuşulan açıklamaları…

Tüp mide ameliyatı olduktan sonra hızla zayıflayan Danla Bilic kendisine gelen sorulara yanıt verdi.

Bilic çatlak, sarkma hakkında sorulara "Beni ne zaman çıplak gördünüz" diyerek tepki verdi.

Sevgilisi Poyraz Teoman ile birlikte Miami'de tatil yapan Danla Bilic, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak takipçileriyle soru cevap yapan Bilic kendisine sorulan kilo sorularına yanıt verdi.

Mide küçültme ameliyatı olan Bilic'e "Nasıl sarkmadın?" diye soruldu.

Danla Bilic bu soruya "Hiç sarkmadığımı kim uydurdu? Ama verilen 30 kiloya rağmen göze batan şekilde sarkmadım" yanıtını verdi.

Danla Bilic benzer bir soru daha görünce ise ona da sessiz kalmadı.

Ünlü fenomen "Sanal dostlarım beni ne zaman pozsuz, dümdüz, çıplak vs. gördünüz de çatlağım, sarkığım olmadığını düşünüyorsunuz, tabii ki var" dedi.

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Ünlü fenomen Danla Bilic o soruya "Beni ne zaman çıplak gördünüz?" diye yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
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