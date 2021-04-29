Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 29 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DÜŞÜNCELER DEĞERLİDİR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Ay-Satürn 60'lığı bilgi ve belgenin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serecek. Dosya saklama ve bulut sistemlerinin güvenilirliğini sorgulayan kişiler çoğalırken bilişim yasalarının devrimine şahitlik edebiliriz. Bilgi gizliliği kavramına elveda…
Koç: Başarısızlıklar seni yıldırmıyor. Her zaman bir B planının olması işleri kolayca çözümleyecek. Güven veren bir kişilik olduğunu kanıtlıyorsun.
Boğa: Evinde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsin. Rutin temizliğini yaparken kişisel bakımını da aksatmıyorsun. Kendini önemsemek sana iyi hissettiriyor.
İkizler: Arkadaş grubun içinde bazı yaşanan sorunların fazla uzadığını düşünüyorsun. Bu konuda yapabileceklerini düşünebilirsin.
Yengeç: Önemli fırsatları en verimli şekilde değerlendireceğin bir gün oluyor. Mantıklı kararlar almak geleceğin açısından güven verebilir.
Aslan: Sevdiklerine karşı bugün daha korumacı ve sahiplenici olabilirsin. Fakat bu konuda aşırıya kaçmaman gerektiğini belirtmekte fayda var.
Başak: ''Önlemler'' senin hayatında önemli bir yere sahiptir. Hayatında çıkan sorunları bu şekilde halledebildiğine inanıyorsun.
Terazi: Maddi olarak gelirini artırmak istiyorsun. Hobilerini kullanarak elde edebileceğin fırsatlara göz gezdirebilirsin. Olması gereken miktarda gelecek kaygısına sahipsin.
Akrep: Emeklerinin karşılığını aldığın bir gündesin. Başarılı bir kariyer portresi çizmek istemen boşuna değildi. Çalışmalarının karşılığını alabilir ve terfi haberi ile karşılaşabilirsin.
Yay: Yoğun bir iş temposuna sahip olabilirsin. Bu konuda ekip arkadaşların ile koordineli bir çalışma programı hazırlıyorsun.
Oğlak: Çevrende gelişen olumsuzluklardan uzak durmak istiyorsun. Zihnini bu gibi şeylerden uzak tutmak sana mental açıdan iyi hissettiriyor.
Kova: Kariyerinle ilgili olumlu gelişmeler içindesin. Kendini yansıtabildiğin bir mesleğe adım atmak üzere olabilirsin. Ailen ile sürekli olarak iletişim halinde olman sana iyi hissettiriyor.
Balık: Maddi olarak özgür olmak istiyorsun. Kendi işini kurmanın planlarına küçük küçük başlayabilirsin. Sonradan üzülmemek için hayatında alman gereken radikal kararlar olabilir.
DÜŞÜNCELER DEĞERLİDİR
Gökyüzü 2021'in en güçlü süreçlerine gün sayarken, bu yazdıklarıma kulak kabartmanızı tavsiye ederim. 2021'in tutulmalarına doğru yürüyoruz. Büyük tutulmalar yaklaştığı zamanlar da sessizlikler bozulur. Ama bu sessizlikte düşünceleriniz yanlış anlaşılmasın ve değer kaybetmesin. En önemlisi ise umudunuzu ve planlarınızı kırmasın.
Düşünceleriniz önemlidir. Kişiliğinizi yansıtır. İçinizi yani sizi gösterir. Çevrenizdekilerle iletişiminizi belirler. Pencereden baktığınızda görüntünüzü yine düşünceleriniz belirler. Hayal gücünüz kadar büyüksünüzdür bu dünyada. Hayal etmekten, düşünmekten korkmayın!
Herkesin Sizi Sevmesini Sağlayamazsınız
Her düşündüğünüzü söylerken, sözlerinizi can kulağıyla dinleyen kişilerle beraber olun. Çünkü herkesin sizi sevmesini sağlayamazsınız. Anlaşamayacağınız kişiler çıkacaktır mutlaka. Ama siz sizi önemsemeyen insanların üzerine düşmeyin, sizi yorar. Haklı olduğunuz konularda haksız duruma düşersiniz. Durumlarda bile haksız olursunuz, düşünceleriniz tükenir.
Yeni Fikirler, Farklı Bakış Açıları
Düşünceler özeldir. Düşünceler ne kadar değerli olursa olsun, herkesle uyuşmayabilir. Herkes farklı fikirlere sahip olabilir. Yeni fikirler her zaman değişik bakış açılarını barındır. Düşüncelerinizi neden ifade etmeyeceksiniz ki? Sizi bundan alıkoyan bir şeyin olmasına izin vermeyin. Düşünceler değerlidir. Düşünceleriniz güçlüyse, sizde güçlüsünüz.
Sessizlik Birçok Şeyi İçerisinde Barındırır
Susmak da bir o kadar değerli ve kıymetlidir. Sessizlik birçok şeyi barındırır içerisinde. Sevgiyi, sevgisizliği, onaylanmayı, onaylanmamayı ve daha nicelerini. Sürekli olarak bir şeyleri beklediğinizde, kendinize kötülük yapmış olursunuz. Kendinizi sekteye uğratmış olursunuz.
Hayal Gücünüzün Körelmesine İzin Vermeyin
Başkalarına yetişmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Çevrenizde sizi seven kişiler var. Vazgeçme ihtimalleri var. Beklediğiniz yanıtlar gelmez her zaman. Zaten doğrusu da bu değil mi? Kendini başkasının ayakkabısının içinde değil kendi ayakkabının içerisinde hisset! Kendi hayatının, kendi düşüncelerinin değiştirilmesine, yönlendirilmesine izin verme!