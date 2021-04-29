Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 29 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DÜŞÜNCELER DEĞERLİDİR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Ay-Satürn 60'lığı bilgi ve belgenin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serecek. Dosya saklama ve bulut sistemlerinin güvenilirliğini sorgulayan kişiler çoğalırken bilişim yasalarının devrimine şahitlik edebiliriz. Bilgi gizliliği kavramına elveda…

Koç: Başarısızlıklar seni yıldırmıyor. Her zaman bir B planının olması işleri kolayca çözümleyecek. Güven veren bir kişilik olduğunu kanıtlıyorsun.

Boğa: Evinde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsin. Rutin temizliğini yaparken kişisel bakımını da aksatmıyorsun. Kendini önemsemek sana iyi hissettiriyor.

İkizler: Arkadaş grubun içinde bazı yaşanan sorunların fazla uzadığını düşünüyorsun. Bu konuda yapabileceklerini düşünebilirsin.