Akıncı'da heyecan dolu sahne: Akıncı düşmanıyla karşılaştı!

ATV'nin sevilen ve milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Akıncı, bu hafta yine doludizgindi. Akıncı, heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte 18'inci bölümde yaşananlarlar...

BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ



Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önledi.