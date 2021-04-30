Akıncı'da heyecan dolu sahne: Akıncı düşmanıyla karşılaştı!

ATV'nin sevilen ve milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Akıncı, bu hafta yine doludizgindi. Akıncı, heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte 18'inci bölümde yaşananlarlar...
BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önledi.
NERGİS HESAP SORDU
Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçti. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine indi. Nergis babası dahil herkese hesap sordu.
ALMAN KONSOLOSLUĞUNDA DAVET DÜZENLENDİ
Orhan bombanın izini takip etti. Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette yer aldı.
Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video
EN BÜYÜK DÜŞMANI İLE DAVETTE KARŞILAŞTI
Yayınlanan 18'inci bölümde Fatih Akıncı, düşmanıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile çarpıştı.
19'UNCU BÖLÜM FRAGMANI DA YAYINLANDI
Akıncı'nın heyecan dolu 19'uncu bölümünün de fragmanı yayınlandı.
Akıncı 19. bölüm fragmanı... "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz." | Video