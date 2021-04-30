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Giriş Tarihi: 1.5.2021 00:28 Son Güncelleme: 1.5.2021 00:55

Akıncı'da heyecan dolu sahne: Akıncı düşmanıyla karşılaştı!

Akıncı'da heyecan dolu sahne: Akıncı düşmanıyla karşılaştı!

ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, bu hafta 18. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yine aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri kendine hayran bırakan dizinin bu bölümünde Akıncı, konsolosluğunda verilecek bir davete katıldı ve burada düşmanıyla karşı karşıya geldi. İşte geceye damga vuran heyecan dolu sahne...

ATV'nin sevilen ve milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Akıncı, bu hafta yine doludizgindi. Akıncı, heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte 18'inci bölümde yaşananlarlar...

BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önledi.

NERGİS HESAP SORDU

Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçti. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine indi. Nergis babası dahil herkese hesap sordu.

ALMAN KONSOLOSLUĞUNDA DAVET DÜZENLENDİ

Orhan bombanın izini takip etti. Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette yer aldı.

Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video

EN BÜYÜK DÜŞMANI İLE DAVETTE KARŞILAŞTI

Yayınlanan 18'inci bölümde Fatih Akıncı, düşmanıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile çarpıştı.

19'UNCU BÖLÜM FRAGMANI DA YAYINLANDI

Akıncı'nın heyecan dolu 19'uncu bölümünün de fragmanı yayınlandı.

Akıncı 19. bölüm fragmanı... "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz." | Video

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Akıncı'da heyecan dolu sahne: Akıncı düşmanıyla karşılaştı!
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