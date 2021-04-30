Haberler Günaydın Haberleri Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar'ın dans videosu sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de Hülya Duyar'ın o hallerine kayıtsız kalamadı
Giriş Tarihi: 30.4.2021 11:40 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:10

'in Sultan'ı 'ın videosu sosyal medyayı salladı! de Hülya Duyar'ın o hallerine kayıtsız kalamadı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar'ın dans videosu sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de Hülya Duyar'ın o hallerine kayıtsız kalamadı

'in Sultan'ı , sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 50 yaşındaki usta oyuncu, son olarak ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Hülya Duyar'ın sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisindeki rol arkadaşı de o anlara kayıtsız kalamadı. Özdemir'in paylaşımına düştüğü not takipçilerini gülümsetti. İşte o anlar...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Sultan' karakterine hayat veren Hülya Duyar, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 50 yaşındaki usta oyuncu, Dünya Dans Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

DEMET ÖZDEMİR'DEN HÜLYA DUYAR PAYLAŞIMI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hülya Duyar, Instagram hesabı üzerinden bir dans videosu paylaştı. Dünya dans gününde kendi dans ettiği videoyu paylaşan ünlü oyuncunun sempatik halleri ve kıvrak hareketleri kısa sürede 11binin üzerinde beğeni topladı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video

Demet Özdemir ise Hülya Duyar'ın videosunu "Seni yerim! Şaka değil! Gerçekten yerim!" notu ile paylaştı.

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970'de Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hülya Duyar 1978 yılında Almanya'ya taşınmış ve çocukluk yıllarını orada geçirmiştir.

Duyar, 1989 yılında kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya adım atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan Hülya Duyar bugüne kadar; Günlük, Süperseks, Janjan, Made in Europe, Bir Bulut Olsam, Evet, Gönülçelen, Zenne, Mutluluk, Karagül, Deliha, Kuzu, Evlat Kokusu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi bir çok projede rol almıştır. Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde Hülya karaterine hayat veren Duyar, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandırmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar'ın dans videosu sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de Hülya Duyar'ın o hallerine kayıtsız kalamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA