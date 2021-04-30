Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar'ın dans videosu sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de Hülya Duyar'ın o hallerine kayıtsız kalamadı

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970'de Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hülya Duyar 1978 yılında Almanya'ya taşınmış ve çocukluk yıllarını orada geçirmiştir.

Duyar, 1989 yılında kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya adım atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan Hülya Duyar bugüne kadar; Günlük, Süperseks, Janjan, Made in Europe, Bir Bulut Olsam, Evet, Gönülçelen, Zenne, Mutluluk, Karagül, Deliha, Kuzu, Evlat Kokusu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi bir çok projede rol almıştır. Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde Hülya karaterine hayat veren Duyar, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandırmaktadır.