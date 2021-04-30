Kardeşlerim'de Kadir'in zor kararı!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte "Kardeşlerim"in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video
"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"
Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır.
Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.