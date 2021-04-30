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Giriş Tarihi: 30.4.2021 17:26 Son Güncelleme: 30.4.2021 17:26

'de Kadir'in zor kararı!

Kardeşlerim'de Kadir'in zor kararı!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Başrollerini; Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi isimlerin paylaştığı "Kardeşlerim"in yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte "Kardeşlerim"in yeni bölümünde yaşanacaklar...

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"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır.

Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.

Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer.

Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

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Kardeşlerim'de Kadir'in zor kararı!
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