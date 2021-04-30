Kardeşlerim'de Kadir'in zor kararı!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte "Kardeşlerim"in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video