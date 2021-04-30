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Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:47 Son Güncelleme: 30.4.2021 10:47

'teki yeni restoranını paylaştı! Büyük açılış öncesi teftişe çıktı

Nusret Gökçe Beverly Hills'teki yeni restoranını paylaştı! Büyük açılış öncesi teftişe çıktı

Sosyetik kasap , 'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında tanındıktan sonra hızla büyümesini sürdürüyor. ABD'de ilk restoranını Miami'de açan Gökçe, daha sonra New York ve Boston'da, en son da Dallas'ta restoran sahibi oldu. 'teki yeni restoranı paylaşan Nusret, açılış öncesi son kontrolleri yaptı. Nusret Gökçe yeni restoranını Instagram'dan tanıttı.

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, ABD'nin Beverly Hills şehrinde açacağı yeni restoranını Instagram'dan tanıttı.

Nusr-Et Beverly Hills adlı restoran, Perşembe akşamı açılıyor.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki yeni restoranının açılışından önce son kontrolleri yaptı.

ABD'de ilk restoranını Miami'de açan Nusret Gökçe, daha sonra New York ve Boston'da, en son da Dallas'ta restoran sahibi oldu.

Nusret'in Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Yunanistan ve Birleşik Arap Emirliklerin'de de restoranları bulunuyor.

Beverly Hills'te açacağı restoranla birlikte toplam 16 restoranın sahibi olacak.

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Nusret Gökçe Beverly Hills'teki yeni restoranını paylaştı! Büyük açılış öncesi teftişe çıktı
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