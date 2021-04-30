Sosyetik Maganda! Selim Hamamcıoğlu annesi yaşındaki kadını yumrukladı!

Site yönetimi izin vermiyor. Buna rağmen yöneticiye küfürler savurup ağacı kesmeye çalışırken yöneticinin eşini görüyor ve bu kez ona küfür edip saldırıyor. O kadar gözü dönmüş ki, dört güvenlik görevlisi durduramıyor. Demek ki, Selim Hamamcıoğlu kızınca bir magandaya dönüşüyormuş. Çok yazık…