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Giriş Tarihi: 30.4.2021 08:10 Son Güncelleme: 30.4.2021 08:12

Sosyetik ! annesi yaşındaki kadını yumrukladı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sosyetik Maganda! Selim Hamamcıoğlu annesi yaşındaki kadını yumrukladı!

Bu da 'Sosyetik !' Sosyetenin ünlü ismi , Vaniköy’de oturduğu sitenin yönetimiyle ters düştü. Hamamcıoğlu tartıştığı yöneticinin karısını yumruklayıp küfürler yağdırdı. Sosyete şu sıralar Hamamcıoğlu’nun elden ele dolaşan videosunu konuşuyor. Görüntülerde ünlü iş adamı Selim Hamamcıoğlu, annesi yaşındaki bir kadını yumrukluyor, ona küfürler yağdırıyor. Ayrıntıları Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı...

1990 yılından bu yana tanıdığım Hamamcıoğlu Şirketler Grubu'nun veliahdı Selim Hamamcıoğlu'nu düne kadar biri sorsa, çok beyefendi derdim! Ancak WhatsApp gruplarında dolaşan videosunu gördükten sonra, fikrim tamamen değişti!

Benim bildiğim o kibar beyefendi gitmiş, yerine 'maganda' diye tabir ettiğimiz bir adam gelmiş. Çünkü videoda Selim Bey, annesi yaşında bir kadına, ağıza alınmayacak küfürler etmekle kalmayıp bir de yumruk atıyor.

Selim Hamamcıoğlu'nun bir magandaya dönüşmesinin sebebini de öğrendim. Selim Bey, eşi Yasemin Hanım ile oturduğu Vaniköy Evleri'ndeki dairesinin manzarasını kapadığı için bir ağacı kesmek istiyor.

Site yönetimi izin vermiyor. Buna rağmen yöneticiye küfürler savurup ağacı kesmeye çalışırken yöneticinin eşini görüyor ve bu kez ona küfür edip saldırıyor. O kadar gözü dönmüş ki, dört güvenlik görevlisi durduramıyor. Demek ki, Selim Hamamcıoğlu kızınca bir magandaya dönüşüyormuş. Çok yazık…

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Sosyetik Maganda! Selim Hamamcıoğlu annesi yaşındaki kadını yumrukladı!
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