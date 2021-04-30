Umut Evirgen'e hapis şoku! "Mağdur olan benim"

"MAĞDUR OLAN BENİM"

Hürriyet'in haberine göre; Duruşmada savunmasını yapan Umut Evirgen, müşteki Ali Akın'ın şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek "Kendisi çok sarhoştu. Bana, babama ve kız arkadaşıma adlarını kullanarak küfür etti. Buna rağmen önce taksiye bindirerek evine gönderdim. Ancak yarım saat sonra yine geldi.