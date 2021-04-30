Umut Evirgen'e hapis şoku! "Mağdur olan benim"

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Umut Evirgen ve avukatları katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı.
"MAĞDUR OLAN BENİM"
Hürriyet'in haberine göre; Duruşmada savunmasını yapan Umut Evirgen, müşteki Ali Akın'ın şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek "Kendisi çok sarhoştu. Bana, babama ve kız arkadaşıma adlarını kullanarak küfür etti. Buna rağmen önce taksiye bindirerek evine gönderdim. Ancak yarım saat sonra yine geldi.
Bana saldırmaya çalışırken yere düştü. Sonra da arabamla bizzat ben evine bıraktım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 5 tane mekanım var. 21 yaşından beri bu işi yapıyorum.