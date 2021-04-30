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Giriş Tarihi: 30.4.2021 09:48 Son Güncelleme: 30.4.2021 09:48

'e hapis şoku! "Mağdur olan benim"

Umut Evirgen'e hapis şoku! Mağdur olan benim

'daki eğlence mekanında tartışma yaşadığı arkadaşı 'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü işletmeci hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Umut Evirgen'in "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Umut Evirgen ve avukatları katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı.

"MAĞDUR OLAN BENİM"
Hürriyet'in haberine göre; Duruşmada savunmasını yapan Umut Evirgen, müşteki Ali Akın'ın şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek "Kendisi çok sarhoştu. Bana, babama ve kız arkadaşıma adlarını kullanarak küfür etti. Buna rağmen önce taksiye bindirerek evine gönderdim. Ancak yarım saat sonra yine geldi.

Bana saldırmaya çalışırken yere düştü. Sonra da arabamla bizzat ben evine bıraktım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 5 tane mekanım var. 21 yaşından beri bu işi yapıyorum.

Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Böyle şeyler beni itibarsızlaştırıyor. Burada mağdur benim" dedi.
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Umut Evirgen ve avukatları katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı.

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Umut Evirgen'e hapis şoku! "Mağdur olan benim"
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