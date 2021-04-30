Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 30 Nisan 2021 Cuma Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Nisan 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Nisan 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE SIRLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 30 NİSAN 2021 CUMA

Astrogündem: Güneş-Uranüs kavuşumu "futboldaki çatlaklar daha ne kadar derinleşecek?" Dedirtiyor. Büyük futbol kulüpleri ışık ararken, 8 Mart 1947'de Merkür Retro'sunda dünyaya gelen Florentino Perez'in iddialı davranışlarını para bile kurtaramayacak. 13 Ekim 1967 doğumlu Satürn'ü Koç olan EUFA başkanı Ceferin, "patron kim?" oyununda daha büyük hamleler yapacak.

Koç: İnsanlar ile olan iletişiminde bugün daha dikkatli davranıyorsun. Çevrendeki insanları kırmamak adına alttan alacağın bir gün olabilir.

Boğa: Çalışan bir Boğa burcuysan iş yerinde çıkmaza girmiş bazı problemler seni daraltıyor olabilir. Bu konuda yapabileceklerini düşünüyorsun.

İkizler: Çevrende gelişen olaylara aktif bir katılımdan ziyade gözlemci kimliğini konuşturuyorsun. Olayları iyi analiz ediyor olman senin için bir artı.