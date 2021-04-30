Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 30 Nisan 2021 Cuma Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Nisan 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Nisan 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE SIRLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Uranüs kavuşumu "futboldaki çatlaklar daha ne kadar derinleşecek?" Dedirtiyor. Büyük futbol kulüpleri ışık ararken, 8 Mart 1947'de Merkür Retro'sunda dünyaya gelen Florentino Perez'in iddialı davranışlarını para bile kurtaramayacak. 13 Ekim 1967 doğumlu Satürn'ü Koç olan EUFA başkanı Ceferin, "patron kim?" oyununda daha büyük hamleler yapacak.
Koç: İnsanlar ile olan iletişiminde bugün daha dikkatli davranıyorsun. Çevrendeki insanları kırmamak adına alttan alacağın bir gün olabilir.
Boğa: Çalışan bir Boğa burcuysan iş yerinde çıkmaza girmiş bazı problemler seni daraltıyor olabilir. Bu konuda yapabileceklerini düşünüyorsun.
İkizler: Çevrende gelişen olaylara aktif bir katılımdan ziyade gözlemci kimliğini konuşturuyorsun. Olayları iyi analiz ediyor olman senin için bir artı.
Yengeç: Geleceğinden beklentilerini bol bol düşüneceğin bir gün oluyor. Bazı hayallerinin gerçekle ne kadar ilintili olduğunu kestiremiyor olabilirsin.
Aslan: Çevrende seni manipüle etmeye çalışan insanlara prim vermiyorsun. Sosyal hayatındaki başarının gölgelenmesini istemeyebilirsin. Ani değişimlere hazır değilsin.
Başak: Kafanı kurcalayan tüm problemleri aştığın bir gün oluyor. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak aklındaki bulutları dağıtıyor. Yaşama sevincini derinlerde hissediyorsun.
Terazi: Sosyal medya hesaplarında beklenmedik aksilikler meydana gelebilir. Verilerini yedekleme ihtiyacı duyabilirsin. İletişimde gün içerisinde kopukluklar olacak.
Akrep: Çalışkanlığını ortaya koyuyorsun. Ve verilen tüm görevlerin üstesinden geliyorsun. Hem ailene karşı hem kendine karşı bütün sorumluluk sahibisin.
Yay: Birikim yapmak istiyorsun. Bu konuda yapman gerekenleri planlıyorsun. Vereceğin olumlu kararlar sorumluluk yükünü hafifletebilir.
Oğlak: Uyku düzensizliği yaşadığın şu sıralar konsantrasyonun dağılmış olabilir. Seni rahatlatan bitkisel çaylara ağırlık verebilirsin.
Kova: Evrak işleri ve banka işleri gibi konular günün çoğunu kapsayabilirsin. Bir çıkmazın içinde olmadığını bilmelisin. Zor günleri geride bırakmak için sabretmelisin.
Balık: Kariyer yaşamında önemli yere sahip insanlar ile yol ayrımında olabilirsin. Ortak bir çözüm önerisi için çaba sarf edeceksin.
BURÇLAR VE SIRLAR
İnsanlar ile olan bilgi paylaşımımız azımsanmayacak kadar fazladır. Güvenip özelimizi anlatırız. Peki, sır tutma konusunda burçlar etkili midir, etkiliyse bu etki ne kadardır? Sizler için kaleme aldığım bu yazımda bu konuya değinmeye çalıştım.
Koç
Sır saklama konusunda en çok dert yanan burçlardan birisidir Koçlar. Duygularıyla hareket ederler. Koç burçları için belki bu yüzden de sır tutma konusunda pek başarılı olduklarını söylenemez. Çünkü sinirlendikleri zaman ani çıkışlar yapabilir. Bu çıkışlarda da sırlarınız olabilir.
Boğa
Boğa burçları arkadaşlıklarına çok önem verirler. Güvendikleri gibi güven de verirler. Toprak burçları bağlı oldukları kişilere ihanet etmezler. Sır saklama konusunda da oldukça başarılılardır.
İkizler
Konuşmayı çok seven hava grubunun değişken burçları, art niyetli olmasa da sırlarınızı paylaşabilirler. Bir İkizler ile sır paylaşmadan önce iyi düşünmeniz gerekir.
Yengeç
Su burçları, kendilerinden çok sevdiklerini düşünürler. Onlara zarar vermek istemedikleri gibi emanetlerine sahip çıkarlar. Yeter ki Yengeç burçları ile aranız bozulmasın.
Aslan
Baskın davranışların burcudur Aslan… Ayrıca sır tutma konusunda oldukça başarılıdırlar. Ateş burçlarının değer verdikleri için yapamayacakları şey yoktur.
Başak
Sır saklama konusunda güvenebileceğiniz burçlardan birisidir Başak burçları. Toprak burçları kendilerine güvenip, sır veren kişileri yarı yolda bırakmazlar ama sivri dilleri yok mu ona çok dikkat etmeniz gerekir.
Terazi
Dengenin temsilcisi olan hava burçları, sır tutma konusunda başarılı değildir. Belki kötü niyetli değildirler ama bu sır saklayamadıkları gerçeğini değiştirmez. Bir Terazi ile sır paylaşmadan önce iki kere düşünmelisiniz.
Akrep
Sırlar konusunda hangi burca güvenebiliriz diye soracak olursanız, cevabı Akrep'tir. Su burçları ile paylaştıklarınız asla onlardan çıkmaz. Güven olmazsa olmazdır Akrepler için.
Yay
Akrepler için söylediklerimizi ne yazık ki Yaylar için söyleyemiyoruz. Söylediğiniz sırları kendilerine göre değerlendiren Yay burçlarının deyim yerindeyse ağızlarında bakla ıslanmaz.
Oğlak
Toprak burçlarına sır saklama konusunda güvenebilirsiniz. Verdikleri sözü her zaman tutarlar ve kimseyi yarı yolda bırakmazlar. Bir Oğlak burcu ile sır paylaşırken, içiniz rahat olabilir.
Kova
Kova burçları için bu konuda net bir şey söylemek pek mümkün değil. Çok iyi sır sakladıkları gibi sırlarınızı bir anda ağızlarından kaçırabilirler. O yüzden bir Kova burcu ile sır paylaşırken iki kere düşünmelisiniz.
Balık
Su burçları, arkadaşlıklarına oldukça önem verirler. Sıkça bilgi paylaşımında bulunurlar. Güveninizi kazanmak ve samimiyet açısından sırrınıza karşılık kendi sırlarını anlatırlar. Sır saklama konusunda Balık burçlarına güvenebiliriz.