Bebek’te son turlar

Bebek, 17 günlük tam kapanma öncesi birçok ünlü ismin uğrak yeri oldu. İbrahim Kutluay, Edvina Sponza, Serdar Bilgili, Harun Tan, Nuray-Okan Fenercioğlu, geçtiğimiz perşembe Bebek'te objektiflere takılan isimler arasındaydı. İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Bebek Parkı'nda bir bankta oturmuş sohbet ederken görüntülendi. Romantik anlar yaşayan ikili, daha sonra yürüyüşe çıktı. Gazetecileri selamlayan çift, "Kapanma öncesi son turları atıyoruz" dedi. İş insanı Harun Tan da son günü spor yaparak değerlendirdi. Tan, özel tasarım bisikletiyle sahil hattında turladı.