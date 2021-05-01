Demet Akalın'dan korkutan haber! Demet Akalın son durumunu sosyal medyadan duyurdu: Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim...

Her paylaşımıyla dikkat çeken, her açıklamasıyla olay yaratan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.
Hafta içi her gün Alişan ile Star TV'de program sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
"4 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİM"
Her anını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.