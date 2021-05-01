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Giriş Tarihi: 1.5.2021 11:41 Son Güncelleme: 1.5.2021 12:08

'dan ! Demet Akalın son durumunu sosyal medyadan duyurdu: Dün 4 saatlik bir geçirdim...

Demet Akalın'dan korkutan haber! Demet Akalın son durumunu sosyal medyadan duyurdu: Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim...

Her paylaşımıyla dikkat çeken, her açıklamasıyla olay yaratan ünlü şarkıcı , bir süredir yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Korkurtan haberi sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın, dün oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim" diyerek son durumunu anlattı.

Her paylaşımıyla dikkat çeken, her açıklamasıyla olay yaratan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Hafta içi her gün Alişan ile Star TV'de program sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"4 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİM"

Her anını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Demet Akalın'dan korkutan haber! Demet Akalın son durumunu sosyal medyadan duyurdu: Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim...
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