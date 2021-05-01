Hakan Sabancı ifşası ile gündem olan Aygün Aydın haddini aştı! Aygün Aydın'dan Türklere hakaret: Vatandaşlıktan çıkacağım...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın gündemden düşmüyor. Son günlerin en sansasyonel isimleri arasına adını yazdırmayı başaran genç oyuncu Aygün Aydın son olarak sosyal medya hesabından skandal söylemlerde bulundu.
Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından gelen eleştiriler üzerine bu defa haddini aştı.
Aygün Aydın, kendisine yapılan eleştirilerden çok bunaldığını söyledi. Aydın, "Her şeyin sebebi Hakan'la çıkmış olmam. Alın o k...tı da eski kız yeni kız arkadaşını da. Ondan ne adam olur ne de baba olur" diyerek küfürler yağdırdı.
"VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAĞIM"
Türk milletine de hakaret eden Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek herkesi şok etti.
PAYLAŞIMLARI SİLDİ
Çirkin söleriyle skandala imza atan Aygün, kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları sildi.
VEDA MESAJIYLA OLAY OLMUŞTU
Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı da açıkladı.
Aydın, yaptığı açıklamada, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.
"HAZZI ALIP AMACIMA ULAŞTIM"
Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."