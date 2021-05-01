Hakan Sabancı ifşası ile gündem olan Aygün Aydın haddini aştı! Aygün Aydın'dan Türklere hakaret: Vatandaşlıktan çıkacağım...

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAĞIM"

Türk milletine de hakaret eden Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek herkesi şok etti.