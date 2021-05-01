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Giriş Tarihi: 1.5.2021 16:11 Son Güncelleme: 1.5.2021 16:35

Şarkıcı canlı yayında ! Babası 'i kaybeden Aslı Hünel'in zor anları...

Şarkıcı Aslı Hünel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Babası Fevzi Hünel'i kaybeden Aslı Hünel'in zor anları...

, tedavisi gören babası 'i geçtiğimiz aylarda kaybetmişti. Vefat haberini Instagram hesabından paylaşan Aslı Hünel "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaşmıştı. Hünel, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Nermin'in Enfes Mutfağı' programına konuk oldu. Babasını kaybetmenin acısıyla sarsılan şarkıcı, programda duygusal anlar yaşadı. Aslı Hünel, yaşadığı duygusal anlar sonrası gözyaşlarını tutamadı...

Aslı Hünel, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Nermin'in Enfes Mutfağı' programına konuk oldu. Hünel, daha önce sanatçı Emrah tarafından da seslendirilen 'Baba' şarkısını söylediği anlarda duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Pandemi döneminde babası Fevzi Hünel'i kaybeden Aslı Hünel, tam kapanma önlemlerine dikkat çekerek, "Covid benden en değerli parçamı, babamı alıp götürdü.

Bu yüzden herkesin son derece dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyorum. Giden asla geri gelmiyor. Sadece acısı kalıyor, hatıralar kalıyor." ifadelerini kullandı.

"GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE"

Canlı yayının son bölümünde tüm erkeklere çağrıda bulunan Hünel ve sunucu Nermin Gül, "Üç hafta uzun bir süre. Lütfen bu süre zarfında ailenize ve sevdiklerinize daha fazla hoşgörülü olmaya çalışın. Bu zor günleri önce aile içindeki dayanışma ve hoşgörü ile aşabiliriz. Oklava elimizde, gözümüz üzerinizde" sözleriyle, ekran başındakilere tebessüm ettirdiler.

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Şarkıcı Aslı Hünel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Babası Fevzi Hünel'i kaybeden Aslı Hünel'in zor anları...
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