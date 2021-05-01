Şarkıcı Aslı Hünel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Babası Fevzi Hünel'i kaybeden Aslı Hünel'in zor anları...

"GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE"

Canlı yayının son bölümünde tüm erkeklere çağrıda bulunan Hünel ve sunucu Nermin Gül, "Üç hafta uzun bir süre. Lütfen bu süre zarfında ailenize ve sevdiklerinize daha fazla hoşgörülü olmaya çalışın. Bu zor günleri önce aile içindeki dayanışma ve hoşgörü ile aşabiliriz. Oklava elimizde, gözümüz üzerinizde" sözleriyle, ekran başındakilere tebessüm ettirdiler.