Survivor'a veda eden Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...

Survivor 2021 yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, kısa süre önce yarışmadan elenmişti. Öykü Çelik, Dominik'ten döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı.
Evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran Öykü Çelik, şimdilerde İsmail Berhan ile ilişkisini doludizgin sürdürüyor. Öykü Çelik önceki gün de Bebek'te görüntülendi. Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu.
Müstakbel eşinin yanına gitmeden muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, Survivor'daki takım arkadaşı İsmail Balaban'ın yaşadığı olayla ilgili konuştu.
"BEKLEDİĞİM BİR ŞEYDİ"
'Survivor'dan elenmenizin ardından ada karıştı' sözlerine Çelik, "Zaten beklediğim bir şeydi. Ben orada olduğum için insanlar biraz daha sakin görünüyorlardı, ben arayı buluyordum. Ben bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. İnanılmaz bir kaos oldu. Aslında çok kötü bir şey değil, herkes cebindeki taşları döksün konuşulacaksa konuşulsun rahatlasınlar daha iyi" dedi.
Oyuncu, sözlerine "Bu süreçte arkadaşlarım elendi; Doğan, Çağrı, İlayda. Bir yandan çok üzülüyorum elendiklerine bir yandan aşırı seviniyorum. İnanılmaz özledim onları, oradaki dostluk çok başka bir şey oluyor. Hayatımın en zor zamanlarını paylaştım onlarla, benim için çok değerliler. Gelmelerini bekliyorum ama gelseler de görüşemeyeceğiz 20 gün kapalıyız" diye devam etti.
"ADAPTE OLAMADIM"
"Adadan döndüğümde buraya adapte olamadım" diyen Çelik, "Herkes yaşıyor bunu, insanlar burada konuşurken masanın üzerinde peçete ne güzelmiş diye bakıyordum yani" diye konuştu.
Dizi tekliflerinin geldiğini söyleyen Çelik, "İkisi de şehir dışındaydı, şehir dışında olduğu için istemedim açıkçası. Belki önümüzdeki sezon o şekilde düşünürüm çünkü daha yeni geldim. Ailem, erkek arkadaşım, sevdiğim insanlar kapanma oldu bu kapanmada evdekilerle hasret gidereceğimi düşünüyorum" dedi.
"DÜĞÜN SENEYE"
Sevgilisi İsmail Berhan'dan 'Survivor' dönüşü evlilik teklifi hatırlatılan oyuncu, "Öncesinde konuşulmuş bir şeydi. O yüzden bildiğim bir şeydi" dedi. "Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" diyen Çelik, "Durumumuzda belli olmaz" dedi.
SAATİ VE YÜZÜĞÜ GÖZDEN KAÇMADI
Kolundaki milyonluk saat ve tek taş yüzüğü sorulunca Çelik, "Hedef gösteriyorsunuz bu şekilde konuşarak, bu haberler de hoş olmuyor. O yüzden bir şey diyemiyorum" şeklinde konuştu.
"BELKİ ÇÖZEBİLECEKLERİ BİR ŞEY"
'Survivor'da İsmail Balaban'ın yaşadığı olay hatırlatılıp, 'Siz de sevgilinizden uzak kaldınız. Aynı şeyleri siz yaşasanız ne tepki verirdiniz? Oradaki psikoloji nasıldı?' sorusuna; Öykü Çelik, "Yıkılırdım, yıkılırdım. Orada elin kolun bağlı hiçbir şey yapamıyorsun" dedi.
Çelik, "Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Şöyle bir durum var; anne de çok hassas, dolayısıyla belki İsmail'le Gamze'nin çözebileceği bir şey ama şu an için çözemeyebilirler. Kafası onunla kalacak, daha bir buçuk ay var. Ben İsmail'in finale gideceğine inanıyorum, bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce normal konuştular da hayırlısı neyse o olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Anladığım kadarıyla annelerin gönlü kırık, geçmiş olsun" diye devam etti.
"YARIŞMAYI TERK ETME ŞANSINIZ YOK"
"Siz yaşasaydınız yarışmayı bırakıp, dönmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna Çelik, "Yıkılırdım. Yarışmayı terk edeyim diye bir şey olmazdı. Yarışmayı terk etme gibi bir şansınız yok. Bu arada düşüncelerimi söylüyorum sadece. Ne olduğunu öğreneyim, müdahale edeyim ya da sadece barışmak adına değil, ne olduğunu bilmek adına. Ya da bitmişse ben de burada o performansımı, mutsuzluğumu burada çıkartırdım. İnsan olarak ikisinden birini yapardım. İsmail'in ben devam edeceğini, bunun ona güç vereceğine inanıyorum. Hayat hikayesinde çok zorluklar var, gerçekten. O zorluklardan güç almış biri. Bu durumu yarışmaya pozitif yansıtacağını düşünüyorum. Düşünsenize askerdesiniz sevgiliniz bir anda, gerçekten çok zor yani" şeklinde cevap verdi.
NE OLMUŞTU?
TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban, önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğramıştı.
Annesinin "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleri şoke etmişti.
"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
Açıklama yapan İsmail, "Böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey oldu ki annem dört aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.