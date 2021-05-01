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Giriş Tarihi: 1.5.2021 08:32 Son Güncelleme: 1.5.2021 09:03

ile 30 yaş küçük sevgilisi savcılığın yolunu tuttu! " yüzünden küfür ediyorlar"

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi savcılığın yolunu tuttu! Yaş farkı yüzünden küfür ediyorlar

'nın sürpriz ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen 'la birlikte savcılığa başvurdu. Tamer Karadağlı ve , sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, küfür ve hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Taş fırın Haluk' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir aşk hayatıyla gündemde. 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile ilişkisi devam eden 54 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, aşk pozu gündeme bomba gibi düşmüştü.

İlişkileri süresince çeşitli eleştiriler alan çift sessizliğini bozmuş, Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuşmuştu.

54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu.

İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi savcılığın yolunu tuttu! "Yaş farkı yüzünden küfür ediyorlar"
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