Son dakika: Emre Aşık'tan şok iddia! "Yağmur çocuklarımızı istismar ediyor"

Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sonrası Sarnıç ve kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında dava açılmıştı.
Ünlü futbolcunun 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuklarını taciz ettiğini ve dövdüğünü iddia etmişti.
ÜNLÜ FUTBOLCUDAN BÜYÜK İDDİA
Taraflar arasındaki iddialara geçtiğimiz gün yeni bir iddia daha eklendi. Bu kez Emre Aşık, Yağmur Sarnıç'ın çocuklarının popolarına vurup yanında, ' Kafa Momo ve karton Ket' isimli videolar izlettiğini ileri sürdü.
Polis merkezine giden Emre Aşık verdiği ifadesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin yeni sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Baycan Şenyürek ile kızlarını evde yalnız bırakıp canlı yayına gittiğini belirtti.
Aşık, hafta sonu anneleri Yağmur Sarnıç'ın yanından gelen kızlarının popolarına vurup salladıklarını ve cinsel içerikli hakaretler sergilediklerini kaydederken, kızlarının bakıcılarına durumu anlattığını, bakıcılarının bu konuşmaları video kayıt altına aldığını fakat şu aşamada dosyaya sunmak istemediğini kaydetti.
Yağmur Sarnıç hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan soruşturma başlatıldı.