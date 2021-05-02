Son dakika: Emre Aşık'tan şok iddia! "Yağmur çocuklarımızı istismar ediyor"

ÜNLÜ FUTBOLCUDAN BÜYÜK İDDİA



Taraflar arasındaki iddialara geçtiğimiz gün yeni bir iddia daha eklendi. Bu kez Emre Aşık, Yağmur Sarnıç'ın çocuklarının popolarına vurup yanında, ' Kafa Momo ve karton Ket' isimli videolar izlettiğini ileri sürdü.