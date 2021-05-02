Survivor İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı: Zor durumdayım, yardım edin...

Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban, önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı.
İsmail Balaban'ın annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısının Acun Ilıcalı'yı aradığı ortaya çıktı.
Survivor konseyinde gündem yine İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan idi. Acun Ilıcalı, İsmail ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'in nişanlısının kendisini aradığını ve olanlardan sonra zor durumda olduğunu söylediğini aktardı. İşte Survivor konseyinde yaşananlar...
Eleme konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, İsmail'in nişanlısı ile ilgili yaşadığı duruma değindi. Annesinin nişanlısı hakkında söylediği sözler karşısında kararsız kalan İsmail'e Acun Ilıcalı, "Şöyle bir gelişme oldu. Gamze beni aradı. Gamze ile görüştüm ben. Gamze için şöyle bir durum oldu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinden bir baskı oluşturdu. O konuşmadan ailesi son derece rahatsız oldu. Ben bu konu çözülsün iletişimden dolayı eksik olmasın diye sana konuşma hakkı verdim." dedi.
Acun Ilıcalı'nın nişanlısı ile görüşüp görüşmeyeceğini sorması üzerine İsmail Balaban, düşünmek istediğini belirtti.
"Annemle konuştum ve benim için kırıcı konuşmalar geçti. Baya üzüldüm. Kimse ile konuşamıyorum. Özellikle annemi merak ediyorum. Oyunlarda bunu yansıtmamaya çalıştım. Hala aklım orada. Ne oldu, ne bitti, durumu ne sağlığı ne? Merak ediyorum." diyen İsmail ise yeniden söz hakkı alarak nişanlısı ile telefonda görüşmek istediğini söyledi.