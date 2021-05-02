Survivor İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı: Zor durumdayım, yardım edin...

Eleme konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, İsmail'in nişanlısı ile ilgili yaşadığı duruma değindi. Annesinin nişanlısı hakkında söylediği sözler karşısında kararsız kalan İsmail'e Acun Ilıcalı, "Şöyle bir gelişme oldu. Gamze beni aradı. Gamze ile görüştüm ben. Gamze için şöyle bir durum oldu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinden bir baskı oluşturdu. O konuşmadan ailesi son derece rahatsız oldu. Ben bu konu çözülsün iletişimden dolayı eksik olmasın diye sana konuşma hakkı verdim." dedi.