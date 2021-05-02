Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...

"YARIŞMAYI TERK ETME ŞANSINIZ YOK"

"Siz yaşasaydınız yarışmayı bırakıp, dönmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna Çelik, "Yıkılırdım. Yarışmayı terk edeyim diye bir şey olmazdı. Yarışmayı terk etme gibi bir şansınız yok. Bu arada düşüncelerimi söylüyorum sadece. Ne olduğunu öğreneyim, müdahale edeyim ya da sadece barışmak adına değil, ne olduğunu bilmek adına. Ya da bitmişse ben de burada o performansımı, mutsuzluğumu burada çıkartırdım. İnsan olarak ikisinden birini yapardım. İsmail'in ben devam edeceğini, bunun ona güç vereceğine inanıyorum. Hayat hikayesinde çok zorluklar var, gerçekten. O zorluklardan güç almış biri. Bu durumu yarışmaya pozitif yansıtacağını düşünüyorum. Düşünsenize askerdesiniz sevgiliniz bir anda, gerçekten çok zor yani" şeklinde cevap verdi.