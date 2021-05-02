Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Mayıs 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Mayıs 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HOLLYWOOD UYANIYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 2 MAYIS 2021 PAZAR

Astrogündem: Merkür-Plüton 120'liği sinema ve yapımcılık sektörünün yaşadığı dönüşüme dem vuruyor. 1911 yılında Satürn – Boğa döngüsünde kurulan Hollywood kendi içinde bir çığır açıyor. Setlerini ise Akdeniz ülkelerine taşıyacak. Sanat uyanıyor.

Koç: Geç saatlere kadar uyuyarak, yorgunluğunu üzerinden atmak istiyorsun. İnternet üzerinden gerçekleştireceğin alışverişlerde harcamalarını kontrol etmen gerekebilir.

Boğa: Bugün bazı sırlar ortaya çıkabilir. Duydukların karşısında şaşırıp kalacaksın. İnternet üzerinden katılacağın online etkinlikler olabilir.

İkizler: Maddi açıdan elinin güçlü olması, sana yardım ediyor. Farkında olmadan kırdığın potları da bugün telafi etmeye çalışıyorsun.