Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Mayıs 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Mayıs 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HOLLYWOOD UYANIYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Plüton 120'liği sinema ve yapımcılık sektörünün yaşadığı dönüşüme dem vuruyor. 1911 yılında Satürn – Boğa döngüsünde kurulan Hollywood kendi içinde bir çığır açıyor. Setlerini ise Akdeniz ülkelerine taşıyacak. Sanat uyanıyor.
Koç: Geç saatlere kadar uyuyarak, yorgunluğunu üzerinden atmak istiyorsun. İnternet üzerinden gerçekleştireceğin alışverişlerde harcamalarını kontrol etmen gerekebilir.
Boğa: Bugün bazı sırlar ortaya çıkabilir. Duydukların karşısında şaşırıp kalacaksın. İnternet üzerinden katılacağın online etkinlikler olabilir.
İkizler: Maddi açıdan elinin güçlü olması, sana yardım ediyor. Farkında olmadan kırdığın potları da bugün telafi etmeye çalışıyorsun.
Yengeç: Geçmişte yaşadığın olaylar seni çok daha tecrübeli bir hale getirdi. Kendini çok daha rahat şekilde ifade ediyorsun.
Aslan: Uzun süredir görüşmediğin arkadaşınla gerçekleştireceğin telefon görüşmesinde yeni haberler duyabilirsin. Akşam saatlerinde internet bağlantısında problemler yaşayabilirsin.
Başak: Bugün teknolojik aygıtlarla problemler yaşayabilirsin. Bu durum seni daha gergin yapabilir. Duygusal hayatında kapattığın konular sen istemesen de yeniden karşına gelebilir.
Terazi: Sırlar gün yüzüne çıkıyor. Bugün senden saklanan detaylar olduğunu öğreneceksin. Evde geçirdiğin sürede kendinle baş başa kalmak istiyorsun.
Akrep: Evcil hayvanı olan bir Akrep burcuysan, bugün onunla daha fazla vakit geçireceksin. İnternet üzerinden yapacağın harcamalarda problemler yaşayabilirsin.
Yay: Yaşam alanında değişiklik yapmak için harekete geçiyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, sevgilinin bazı davranışlarından duyduğun rahatsızlıkları dile getireceksin.
Oğlak: Tatil günün olsa da işlerinden uzak duramıyorsun. Alacağın haberler geleceğe umutla bakmanı sağlayacak. Boş vakitlerini değerlendirmek için yeni hobiler edineceksin. ü
Kova: Bugün karşına değerlendirmek isteyeceğin fırsatlar gelebilir. Ailesinden ayrı yaşayan bir Kova burcuysan, özlemini gidermek için uzun telefon görüşmeleri yapacaksın.
Balık: Beklenmedik tadilat işlerinin çıkması seni sinirlendirse de sakin kalmaya çalışacaksın. İlişkisi yeni biten bir Balık burcuysan, ani kararlar vermekten uzak durmalısın.
HOLLYWOOD UYANIYOR
Sanatın Özünde İnsan Hareketi Vardır
Aslında biz özgürlüğe açılıyoruz! Bugünlerde gazetedeki köşemde Hollywood uyuyor, sanat uyuyor gibi yazıları çok kaleme aldım. Genel anlamda dijital dünyanın uyanışına şahitlik ediyoruz. Bir yandan dijital bankacılığa geçerken diğer bir yandan çocuklarımızın da eğitim rutinlerinin dijital ortama göre adapte edildiğine tanıklık edeceğiz. Aslında sanat her yerde… insan, var olma sanatını ortaya koymaya çalışıyor ve baktığınızda gündelik hayatta, kendimizi bir noktaya taşımanın sanatı içerisindeyiz. Ama tabii ki soracak olursanız, dünya sanat konusunda ya da kültürel bazda, 2021 yılının 21 Mart'ıyla yani Ekinoks ile birlikte özgürlüğümüzü kısıtlayan 1 buçuk yılı geride bırakacağız. Dünya sokaklara dökülecek.
Mücadele Hep Aynı
Şu anda herkes sanatı depoluyor. Üretiyor. İnsanlık yaşam mücadelesi veriyor. Bunun sonucunda ortaya çok farklı şeyler çıkaracaklar. Ayakta kalma mücadelesinde olan insan, birbirine teknoloji ile ulaşmaya çalışıyor. O yüzdendir ki dünya bir devrim geçiriyor. İnsanoğlu teknoloji ile robotlaşma, duygular ile merhamet arasında büyük bir sınav veriyor. Eğer bu köprüleri kurabilirsek, dünyada ilk Türkiye'de uyanacak sanat. Unutmayın! Her şey Türkiye'de başlar derim. Çünkü dünyanın haritasını açtığınızda organizasyon, güç ve enerji burada başlıyor.
Hollywood'da İnecek Var!
İlk stüdyosunu 1911'de kuran ve birçok sinema uzmanına göre sinemanın başkenti olan Hollywood son bir buçuk yıldır uzun bir uykuda. Hollywood uykudayken dijital yayın platformları da meydanı boş buldu doğal olarak. Bu noktada da birçok sinemacı ya filmlerini askıya aldı ya da bu platformlarla ortak projelere imza atıp filmlerini bu mecralara sattı. Demek oluyor ki Hollywood'da İrili ufaklı birçok projeye "sinemayı harekete geçirmek" için destek verebilir. Bu durum Hollywood'un uyanma sürecini başlatacak. Amerika'dan birçok Akdeniz ülkesine açılan setlerden genişleyen stüdyolara kadar adından söz ettirecek bir yapılanmadan söz ediyorum.
Sonuç olarak şu bir gerçek ki sanat 2021 yılında uyanmaya başlarken değişen sistemlerin ilk meyvelerini çok yakın zamanda göreceğiz. Sanat da tıpkı dünya gibi iklim değiştirecek.