Covid-19 sonrası saç dökülmesine çözüm

Son zamanlarda hem kendi çevremden hem de hekim arkadaşlarımdan Covid-19 sonrası saç dökülmesinin artmasıyla ilgili yakınmaları çok duyuyorum. Peki, Covid-19 geçirenlerin saçı neden dökülüyor? Koronavirüs geçirenler saçına nasıl bakmalı?Bu soruların yanıtını vermeden önce Covid-19'un saçları neden etkilediğine dair bir göz atalım.Yapılan son araştırmalara göre Covid-19 geçiren insanların yüzde 24.1'inde saç dökülmesi semptomu gözlemlenmiştir. Virüsü geçirdikten sonraki 2-4 ay içerisinde yoğun saç dökülmesi yaşanabilir.Gerek pandemi döneminde gerek virüsü atlattıktan sonraki süreçte yaşanan hastalık stresi, normal yaşama alışma korkusu ve kullanılan ilaçların da yan etkisi saç dökülmesinin sebepleri arasında gösterilebilir.Normal koşullarda saçlarımız rutin olarak büyüme, dinlenme ve dökülme fazlarından geçer. Ancak Covid-19 sürecinde yaşanan stres büyüme fazını da yavaşlatır ve saç dökülmesi semptomu olan kişiler Covid sonrasındaki ilk 6 ayda saçlarını daha da güçsüz ve cansız hisseder. Buna mevsim geçişlerinde yaşadığımız klasik saç dökülmelerini ve zayıflayan bünyemizi de eklersek, saçların normale dönmesi için belirli bir süreye ihtiyacı var demektir. Dolayısıyla Covid-19 sonrası kilo kaybı, beslenme sorunları, vücudumuzun eski formuna kavuşması baharla beraber en az 3-4 ay gibi bir süreyi kapsayabilir.Konu dış görünüş ve saç olunca elbette ister istemez "Covid 19'un sebep olduğu saç dökülmesi kalıcı mı?" sorusu da aklın bir köşesinde tedirginliğe sebep oluyor. Hemen belirtmeliyim ki bu dönem kesinlikle geçici bir süreç.Vücudumuz ihtiyacı olan besinleri elde ettiğinde ve bu dönemde alınan ilaçların yan etkileri azalmaya başladığında saç dökülmesi sürecinin de gerilediği görülmeye başlar. Tabii bu durum bakımı ve vitaminleri elden bırakmak anlamına gelmiyor. Aksine her zamankinden daha fazla vücuda önem vermek gerekiyor.Çünkü birçok kişide saç dökülmesi süreci sonlansa da çabuk yorulma, halsizlik, baş ağrısı, tat-koku kaybı gibi belirtiler devam edebiliyor.Geçen yazımızda vücudu ve saçı besleyen vitaminlere yer vermiştik.Covid-19 sonrası saç bakımı sağlıklı beslenme ile doğru orantılıdır. Kıl folikülü, protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyür. Ayrıca çinko, biotin ve D vitamini de saç gelişimini destekler. Tüm bu vitaminlere iyi beslenmeyle ulaşılacağı gibi Prp ve saç mezoterapisi gibi medikal tedavilerle de saç kökleri doğrudan vitamine erişebilir.Bu işlemler Covid-19 ile birlikte saç dökülmesi yaşayan kişilere Covid- 19 sürecinden sonra uygulanabilir.Pandemi döneminde en çok gelen sorulardan biri de Covid-19 geçirenlerin saç ektirme konusu. "Az olan saçlarım daha da dökülmeye başladı" diye yakınanlar saç ekiminden de ümidi kesiyor. Alanında uzman hekime danışmadan karalar bağlamak son derece yanlış. Fakat elbette saç ektirmeyi düşünen kişiler önce eski sağlığına kavuşmayı ve Covid-19 sonrası dökülen saçların toparlanmasını beklemeli.Birçok kişi koronavirüsün ardından dökülen saçlarından dolayı panik oluyor ve saç ektirme derdine düşüyor.Saç dökülmesi devam ederken saç ekimi yaptırmak yanlış bir karar olacaktır.Covid-19'un getirdiği saç kaybı semptomunu yaşamayan kişiler için bu geçerli değildir. Ancak böyle bir semptom yaşanıyorsa muhakkak dökülmenin sonlanıp semptomların tümüyle ortadan kalkması beklenmelidir.COVID-19'UN saça etkisinden bahsederken vücut sağlığına da değinmeden olmaz. Gür saçların yolu, sağlıklı ve spor yapan bir vücuda sahip olmaktan geçiyor. Çünkü insan anatomisi her şeyiyle bir bütün. Bir şeyin bakımı ile ilgilenirken ve onarırken diğerini ihmal etmek geri dönüşü olmayan sorunlara yol açıyor. "Kapanma döneminde sporu nasıl yapacağız?" dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız fakat evlere kapandığımız bugünlerde vücut için egzersizlerin de önemine değinmeden geçemeyeceğim. Dışarı çıkamasak da hem çocuklar için hem de yetişkinler için evde yapılabilecek birçok egzersiz bulunuyor. Üstelik ailenizle bunu etkinlik hâline de getirebilirsiniz. Uzman arkadaşlarım iftardan 1-2 saat önce veya iftardan 1-2 saat sonra egzersiz yapmayı öneriyor. Yoga ve pilates, evde yapılabilecek egzersizlerin başında geliyor. Ayrıca kaygı ve stres için meditasyonu da öneririm. Hatırlayalım saç dökülmesinin en büyük düşmanı stres. Dolayısıyla stres önleyen her imkândan yararlanmakta fayda var. Bunlar için çok güzel siteler ve online takip programları da bulunuyor. Herhangi bir hastalığı olanlar elbette doktoruna danışarak karar vermeli. Unutmayalım ki saçtan ayağa kadar vücuttaki her bir organın sağlık sırrı spor ve sağlıklı beslenmek. Güneşle birlikte bol yürüyüşlü günlere bir an önce dönmek ümidiyle…