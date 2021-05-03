Son Dakika Haberler: Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı ve kardeşlerini dolandırıcı ilan etmişti! Mahkemeden karar çıktı...

MAHKEMEDE ABLALARININ USULSÜZLÜĞÜNÜ KABUL ETMİŞ

Savcılık soruşturma kapsamında Yağmur Sarnıç ve iki Aşık kardeşlerin çeşitli suçlardan dolayı mahkemelik olduğunu tespit edince dosyayı inceleme altına aldı. Savcılık mahkeme dosyasında tanık olarak ifade veren Emre Aşık'ın dolandırıcılık olayıyla ilgili bilgi verdiğini tespit etti. Emre Aşık, ablaları ile eski eşinin arasında meydana gelen husumetten dolayı tartışma yaşandığını, kendisinin daha öncesinde ablaları ile ortak iş yaptığını bu sırada ablalarının bir takım usulsüzlükler yaptığını bu durumuda Yağmur Sarnıç'ın ortaya çıkarmasından dolayı tartışma çıktığını söylediği belirlendi.