Son Dakika Haberler: Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı ve kardeşlerini dolandırıcı ilan etmişti! Mahkemeden karar çıktı...

Emre Aşık ile yaptığı evliliğin ardından çıkan kavgalar üzerine gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düşmüştü. Yağmur Sarnıç katıldığı televizyon programında 'Ne zaman ben bu insanla evlendim, ailesiyle, pislikleriyle uğraşmaya başladım ve psikolojim bozuldu.' şeklinde sözler sarf ederek eleştiride bulunmuştu.
"USULSÜZLÜK YAPTIKLARI BELGELER ELİMDE"
Sarnıç programın devamında eski Emre Aşık'ın işletmekte olduğu iş yerlerinde araştırmalar yaptığını eşinin kardeşlerinin ve eski eşinin işletmelerinde usulsüzlükler yapıldığını ifade ederek, 'Ablalarıyla dolandırıcı olduğu bütün videolar ve belgeler elimde. Ben istenmiyordum çünkü akıllı olduğum için çevirdikleri dolapları ortaya çıkaracaktım hatta çıkarttım.' ifadelerini kullanmıştı.
ESKİ GELİNLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Yağmur Sarnıç'ın skandal açıklamalarının ardından Emre Aşık'ın kardeşleri Aynur Aşık ve Kıymet Aşık Yarkın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müraacat ederek kardeşlerinin eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundular. Aşık kardeşler savcılığa sundukları şikayet dilekçesinde Yağmur Sarnıç'ın katıldığı televizyon programında haklarında hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiklerini ifade ettiler.
MAHKEMEDE ABLALARININ USULSÜZLÜĞÜNÜ KABUL ETMİŞ
Savcılık soruşturma kapsamında Yağmur Sarnıç ve iki Aşık kardeşlerin çeşitli suçlardan dolayı mahkemelik olduğunu tespit edince dosyayı inceleme altına aldı. Savcılık mahkeme dosyasında tanık olarak ifade veren Emre Aşık'ın dolandırıcılık olayıyla ilgili bilgi verdiğini tespit etti. Emre Aşık, ablaları ile eski eşinin arasında meydana gelen husumetten dolayı tartışma yaşandığını, kendisinin daha öncesinde ablaları ile ortak iş yaptığını bu sırada ablalarının bir takım usulsüzlükler yaptığını bu durumuda Yağmur Sarnıç'ın ortaya çıkarmasından dolayı tartışma çıktığını söylediği belirlendi.
SAVCILIK: 'SUÇ UNSURU YOK'
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yağmur Sarnıç'ın programda Aşık kardeşlerle ilgili sarf ettiği sözlerin mahrem nitelikte olmadığını, tarafların küçük düşmesini sağlayan niteliğin doğmadığını ifade ederek dosyaya takipsizlik verdi.