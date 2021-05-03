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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Hattat protestosu! Mahkemenin kararına kuryeler isyan etti!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hattat protestosu! Mahkemenin İpek Hattat kararına kuryeler isyan etti!

Kurye Renas Demirbaş'ı, saatlerce alıkoyan hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. 'ta bir araya gelen kuryeler, mahkeme kararını protesto etti

Kurye Renas Demirbaş'ı, tableti tamir edilmediği gerekçesiyle saatlerce alıkoyan İpek Hattat hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Bu karar kuryeleri isyan ettirdi. Beşiktaş'ta bir araya gelen kuryeler, Hattat'la ilgili mahkeme kararını protesto etti.

'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Demirbaş'a işkence yapıldığını belirterek, "Bu zorlu pandemi sürecinde hizmet veren kuryeler için adaletin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz. Bizler ne tür insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve endişeliyiz" dedi.
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Hattat protestosu! Mahkemenin İpek Hattat kararına kuryeler isyan etti!
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