Hattat protestosu! Mahkemenin İpek Hattat kararına kuryeler isyan etti!

Kurye Renas Demirbaş'ı, tableti tamir edilmediği gerekçesiyle saatlerce alıkoyan İpek Hattat hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Bu karar kuryeleri isyan ettirdi. Beşiktaş'ta bir araya gelen kuryeler, Hattat'la ilgili mahkeme kararını protesto etti.Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Demirbaş'a işkence yapıldığını belirterek, "Bu zorlu pandemi sürecinde hizmet veren kuryeler için adaletin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz. Bizler ne tür insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve endişeliyiz" dedi.