SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 3.5.2021 09:56 Son Güncelleme: 3.5.2021 09:57

haberler: ’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu

Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu

Sanat camiası ’den gelen haberiyle sarsıldı. 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, solunum güçlüğü çekince edilmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısı ve sevenleri umutlu gelecek güzel bir haberi bekliyor. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncu Burak Sergen’in son durumunu anlattı.

Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

HALA ENTÜBE DURUMUNDA

Hürriyet'in haberine göre; 3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı: Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda... Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"

İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM

Çok zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Ünsal " Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.

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Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
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