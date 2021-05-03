Soner Sarıkabadayı eski menajeriyle davalık olmuştu! Davada ünlü organizatör tanıklık yaptı

'ANLAŞMALARIN YÜZDE DOKSANI SÖZLÜDÜR'



Geçtiğimiz gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık dinlendi. Tanık sıfatında yer alan Organizatör Servet Şan ifadesinin gerçekleştirdi. Şan, " Ben 28 yıldır konser organizasyonu yapıyorum. Taraflarla birçok kez ortak iş yaptım. 2014 yılında rakamları tam hatırlamasam da Soner Sarıkabadayı'nın 30-40 bin lira civarında konser ücreti aldığını biliyorum. Menajerlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok. Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir. Sanatçı ve menajerlik arasındaki anlaşmaya göre işlemler yapılır. Hiç bir sanatçı parası yatmadan organizasyona gitmez. Türkiye'de sanatçıyla menajer arasındaki anlaşmanın yüzde 90'ı sözlüdür" dedi.