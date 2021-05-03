Soner Sarıkabadayı eski menajeriyle davalık olmuştu! Davada ünlü organizatör tanıklık yaptı

Sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın menajerliğini üstlenen Kadir Sedat Ayrancı, şarkıcının sahne aldığı konserlerden yüzde 20 menajerlik ücreti alamadığını söyleyerek ünlü şarkıcıya tazminat 2 bin liralık davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran menajer mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, Soner Sarıkabadayı'ya birçok özel televizyon kanalında program ve etkinlik ayarlamış, bir müddet sonra Sarıkabadayı'dan ücretini tahsil etmek istemişti. Fakat yine iddiaya göre ünlü şarkıcı, Ayrancı'nın menajerliğini reddederek, ücret ödemek istememişti.
'ANLAŞMALARIN YÜZDE DOKSANI SÖZLÜDÜR'
Geçtiğimiz gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık dinlendi. Tanık sıfatında yer alan Organizatör Servet Şan ifadesinin gerçekleştirdi. Şan, " Ben 28 yıldır konser organizasyonu yapıyorum. Taraflarla birçok kez ortak iş yaptım. 2014 yılında rakamları tam hatırlamasam da Soner Sarıkabadayı'nın 30-40 bin lira civarında konser ücreti aldığını biliyorum. Menajerlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok. Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir. Sanatçı ve menajerlik arasındaki anlaşmaya göre işlemler yapılır. Hiç bir sanatçı parası yatmadan organizasyona gitmez. Türkiye'de sanatçıyla menajer arasındaki anlaşmanın yüzde 90'ı sözlüdür" dedi.
DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ
Soner Sarıkabadayı'nın avukatı tanık beyanlarına katılmadıklarını dile getirerek mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.