Yine olmadı! Ünlülerin estetikçisi Serdar Eren eşi Burcu Eren’den ikinci kez boşanıyor!

"HIRÇIN VE HUZURSUZ DAVRABIŞLARI İLİŞKİYİ BİTİRDİ"



Ünlü doktorun Avukatı tarafından mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde şu ifadelere yer verildi, "23 Ekim 2020 tarihinde Burcu Eren'le evlenen Serdar Eren tüm iyi niyetine rağmen çok kısa süre içerisinde tartışmaya başladı. Burcu Eren'in geçmişten süre gelen hırçın ve huzursuz davranışları evlilik sürecinde iyice tahammül edilemez hale gelmiştir. Çift arasında çıkan kavgalara başta evdeki yardımcılar olmak üzere eş, dost ve akrabalar şahit olmuşlardır."