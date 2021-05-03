Yine olmadı! Ünlülerin estetikçisi Serdar Eren eşi Burcu Eren’den ikinci kez boşanıyor!

Ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Serdar Eren geçtiğimiz yıl ikinci kez dünyaevine girdiği Burcu Eren'le ayrılma kararı aldı. ünlü estetik cerrah Serdar Eren, 65 yaşında sessiz sedasız ikinci kez evlenmişti.
Bir dönem sık sık özel hayatıyla gündeme gelen; ilk eşi Sema Eren'den olan oğlu Bora Eren'i evlendirdiği 2005 yılında, yasak aşk yaşadığı Monev'in patroniçesi Suna Genceren'den de bir kızı olan Serdar Eren geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği eşiyle anlaşamadıkları gerekçesiyle Aile Mahkemesine başvurdu.
"HIRÇIN VE HUZURSUZ DAVRABIŞLARI İLİŞKİYİ BİTİRDİ"
Ünlü doktorun Avukatı tarafından mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde şu ifadelere yer verildi, "23 Ekim 2020 tarihinde Burcu Eren'le evlenen Serdar Eren tüm iyi niyetine rağmen çok kısa süre içerisinde tartışmaya başladı. Burcu Eren'in geçmişten süre gelen hırçın ve huzursuz davranışları evlilik sürecinde iyice tahammül edilemez hale gelmiştir. Çift arasında çıkan kavgalara başta evdeki yardımcılar olmak üzere eş, dost ve akrabalar şahit olmuşlardır."
"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR BİZİ BOŞAYIN"
Mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde Burcu Eren'in psikolojik problemleri olduğu ve halen tedavi gördüğü anlatılırken tarafların anlaşmazlıktan dolayı yatak odalarını da ayırdıkları ifade edildi. Son zamanlarda iletişimleri iyice koptuğu için sevgi ve saygının tamamen yok olduğu anlatılan dilekçede mahkemenin tarafları boşamaları talep edildi.